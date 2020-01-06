OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

SijoitusNo.621

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.70%

Kierrossa oleva tarjonta659,983,644

Enimmäistarjonta1,409,664,846

Kokonaistarjonta1,409,664,846

Kierrossa oleva määrä0.4681%

Julkaisupäivämäärä2020-01-06 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.136 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta3.38825924,2021-04-08

Alin hinta0.04283790500370745,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...