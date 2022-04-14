OG (OG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OG (OG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OG (OG) -rahakkeen tiedot OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com/og/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x19ca0f4adb29e2130a56b9c9422150b5dc07f294 Osta OG-rahaketta nyt!

OG (OG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OG (OG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 58.18M $ 58.18M $ 58.18M Kokonaistarjonta: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 67.65M $ 67.65M $ 67.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 17.142 $ 17.142 $ 17.142 Kaikkien aikojen alin: $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 $ 1.1646614801723933 Nykyinen hinta: $ 13.53 $ 13.53 $ 13.53 Lue lisää OG (OG) -rahakkeen hinnasta

OG (OG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OG (OG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OG (OG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OG-rahakkeita MEXCistä nyt!

OG (OG) -rahakkeen hintahistoria OG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OG-rahakkeen hintaennuste nyt!

