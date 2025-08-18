Lisätietoja OG-rahakkeesta

OG-logo

OG – hinta (OG)

1OG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$13.152
$13.152$13.152
-1.57%1D
USD
Reaaliaikainen OG (OG) -hintakaavio
2025-08-22 01:31:29 (UTC+8)

OG (OG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 12.776
$ 12.776$ 12.776
24 h:n matalin
$ 13.758
$ 13.758$ 13.758
24 h:n korkein

$ 12.776
$ 12.776$ 12.776

$ 13.758
$ 13.758$ 13.758

$ 23.09664721
$ 23.09664721$ 23.09664721

$ 1.1646614801723933
$ 1.1646614801723933$ 1.1646614801723933

-0.99%

-1.56%

-19.09%

-19.09%

OG (OG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 13.151. Viimeisen 24 tunnin aikana OG on vaihdellut alimmillaan $ 12.776 ja korkeimmillaan $ 13.758 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 23.09664721, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.1646614801723933.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OG on muuttunut -0.99% viimeisen tunnin aikana, -1.56% 24 tunnin aikana ja -19.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OG (OG) -rahakkeen markkinatiedot

No.543

$ 56.55M
$ 56.55M$ 56.55M

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 65.76M
$ 65.76M$ 65.76M

4.30M
4.30M 4.30M

5,000,000
5,000,000 5,000,000

CHZ

OG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.88M. OG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.30M ja sen kokonaistarjonta on 5000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.76M.

OG (OG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OG-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.20978-1.56%
30 päivää$ +8.404+177.03%
60 päivää$ +9.245+236.68%
90 päivää$ +7.849+148.03%
OG-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.20978 (-1.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OG 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +8.404 (+177.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OG-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OG-rahakkeiden hinta muuttui $ +9.245 (+236.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OG-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +7.849 (+148.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OG (OG)?

Tarkista OG-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OG (OG)

OG Fan Token (OG) is an equity-based token that gives OG global fans the collective decision-making power through the Socios platform. Tokens are similar to membership tickets, and users who hold tokens will have the opportunity to receive multiple rewards such as exclusive rewards and club identity recognition. OG fan token holders can participate in all OG voting on smart contracts through OG, and can interact on the Socios platform (participate in voting, knowledge contests, communicate with other users, etc.) and win corresponding rewards.

OG on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OG-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OG-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OG-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OG (OG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OG (OG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OG-rahakkeelle.

Tarkista OG-rahakkeen hintaennuste nyt!

OG (OG) -rahakkeen tokenomiikka

OG (OG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OG (OG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OG:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OG MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OG paikallisiin valuuttoihin

1 OG(OG) - VND
346,068.565
1 OG(OG) - AUD
A$20.38405
1 OG(OG) - GBP
9.73174
1 OG(OG) - EUR
11.30986
1 OG(OG) - USD
$13.151
1 OG(OG) - MYR
RM55.49722
1 OG(OG) - TRY
538.27043
1 OG(OG) - JPY
¥1,946.348
1 OG(OG) - ARS
ARS$17,258.45183
1 OG(OG) - RUB
1,059.70758
1 OG(OG) - INR
1,148.34532
1 OG(OG) - IDR
Rp215,590.12944
1 OG(OG) - KRW
18,418.76456
1 OG(OG) - PHP
751.71116
1 OG(OG) - EGP
￡E.637.69199
1 OG(OG) - BRL
R$71.93597
1 OG(OG) - CAD
C$18.14838
1 OG(OG) - BDT
1,599.42462
1 OG(OG) - NGN
20,201.11959
1 OG(OG) - COP
$53,028.11975
1 OG(OG) - ZAR
R.233.16723
1 OG(OG) - UAH
541.55818
1 OG(OG) - VES
Bs1,801.687
1 OG(OG) - CLP
$12,756.47
1 OG(OG) - PKR
Rs3,707.52992
1 OG(OG) - KZT
7,066.55834
1 OG(OG) - THB
฿429.51166
1 OG(OG) - TWD
NT$400.97399
1 OG(OG) - AED
د.إ48.26417
1 OG(OG) - CHF
Fr10.5208
1 OG(OG) - HKD
HK$102.70931
1 OG(OG) - AMD
֏5,032.8877
1 OG(OG) - MAD
.د.م118.49051
1 OG(OG) - MXN
$246.71276
1 OG(OG) - SAR
ريال49.31625
1 OG(OG) - PLN
48.13266
1 OG(OG) - RON
лв57.20685
1 OG(OG) - SEK
kr126.51262
1 OG(OG) - BGN
лв22.09368
1 OG(OG) - HUF
Ft4,488.30479
1 OG(OG) - CZK
278.14365
1 OG(OG) - KWD
د.ك4.011055
1 OG(OG) - ILS
44.84491
1 OG(OG) - AOA
Kz12,054.07509
1 OG(OG) - BHD
.د.ب4.957927
1 OG(OG) - BMD
$13.151
1 OG(OG) - DKK
kr84.42942
1 OG(OG) - HNL
L345.73979
1 OG(OG) - MUR
601.39523
1 OG(OG) - NAD
$232.37817
1 OG(OG) - NOK
kr133.87718
1 OG(OG) - NZD
$22.48821
1 OG(OG) - PAB
B/.13.151
1 OG(OG) - PGK
K54.44514
1 OG(OG) - QAR
ر.ق47.86964
1 OG(OG) - RSD
дин.1,326.80439

OG-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OG toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen OG-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OG”

Paljonko OG (OG) on arvoltaan tänään?
OG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 13.151 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OG-USD-parin nykyinen hinta?
OG -USD-parin nykyinen hinta on $ 13.151. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OG markkina-arvo on $ 56.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.30M USD.
Mikä oli OG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OG saavutti ATH-hinnaksi 23.09664721 USD.
Mikä oli OG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OG-rahakkeen ATL-hinta oli 1.1646614801723933 USD.
Mikä on OG-rahakkeen treidausvolyymi?
OG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.88M USD.
Nouseeko OG tänä vuonna korkeammalle?
OG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:31:29 (UTC+8)

OG (OG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 OG = 13.151 USD

