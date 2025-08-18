Qubic (QUBIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000251. Viimeisen 24 tunnin aikana QUBIC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000024782 ja korkeimmillaan $ 0.0000028708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUBIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000012442382025341, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000701200267208.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QUBIC on muuttunut -2.31% viimeisen tunnin aikana, -3.09% 24 tunnin aikana ja -17.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Qubic (QUBIC) -rahakkeen markkinatiedot
No.216
$ 312.17M
$ 312.17M
$ 1.96M
$ 1.96M
$ 502.00M
$ 502.00M
124.37T
124.37T
200,000,000,000,000
200,000,000,000,000
155,563,915,170,467
155,563,915,170,467
62.18%
QUBIC
Qubic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 312.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.96M. QUBIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.37T ja sen kokonaistarjonta on 155563915170467. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 502.00M.
Qubic (QUBIC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Qubic-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000000080032
-3.09%
30 päivää
$ +0.0000003669
+17.12%
60 päivää
$ +0.0000011001
+78.02%
90 päivää
$ +0.00000121
+93.07%
Qubic-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään QUBIC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000080032 (-3.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Qubic 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000003669 (+17.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Qubic-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, QUBIC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000011001 (+78.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Qubic-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00000121 (+93.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Qubic (QUBIC)?
Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.
Qubic-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Qubic (QUBIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Qubic (QUBIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Qubic-rahakkeelle.
Qubic (QUBIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUBIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
