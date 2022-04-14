Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Orbiter Finance (OBT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tiedot

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.orbiter.finance
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 27.15M
$ 27.15M$ 27.15M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 56.56M
$ 56.56M$ 56.56M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.033718
$ 0.033718$ 0.033718
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.005480979824840368
$ 0.005480979824840368$ 0.005480979824840368
Nykyinen hinta:
$ 0.005656
$ 0.005656$ 0.005656

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OBT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OBT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.