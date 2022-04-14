Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Orbiter Finance (OBT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tiedot Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Virallinen verkkosivusto: https://www.orbiter.finance Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Osta OBT-rahaketta nyt!

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 27.15M $ 27.15M $ 27.15M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 56.56M $ 56.56M $ 56.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005480979824840368 $ 0.005480979824840368 $ 0.005480979824840368 Nykyinen hinta: $ 0.005656 $ 0.005656 $ 0.005656 Lue lisää Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen hinnasta

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OBT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OBT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OBT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OBT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OBT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen hintahistoria OBT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OBT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OBT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OBT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OBT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OBT-rahakkeen hintaennuste nyt!

