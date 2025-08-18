Lisätietoja OBT-rahakkeesta

OBT-rahakkeen hintatiedot

OBT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OBT-rahakkeen tokenomiikka

OBT-rahakkeen hintaennuste

OBT-rahakkeen historia

OBT-osto-opas

OBT/fiat-valuuttamuunnin

OBT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Orbiter Finance-logo

Orbiter Finance – hinta (OBT)

1OBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005947
$0.005947$0.005947
-5.76%1D
USD
Reaaliaikainen Orbiter Finance (OBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:44 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.005419
$ 0.005419$ 0.005419
24 h:n matalin
$ 0.006507
$ 0.006507$ 0.006507
24 h:n korkein

$ 0.005419
$ 0.005419$ 0.005419

$ 0.006507
$ 0.006507$ 0.006507

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823$ 0.03263069868224823

$ 0.005608702540351488
$ 0.005608702540351488$ 0.005608702540351488

-7.29%

-5.76%

-4.70%

-4.70%

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005946. Viimeisen 24 tunnin aikana OBT on vaihdellut alimmillaan $ 0.005419 ja korkeimmillaan $ 0.006507 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03263069868224823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005608702540351488.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OBT on muuttunut -7.29% viimeisen tunnin aikana, -5.76% 24 tunnin aikana ja -4.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen markkinatiedot

No.788

$ 27.95M
$ 27.95M$ 27.95M

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 59.46M
$ 59.46M$ 59.46M

4.70B
4.70B 4.70B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

47.00%

ARB

Orbiter Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.00M. OBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.70B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.46M.

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Orbiter Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00036348-5.76%
30 päivää$ -0.00103-14.77%
60 päivää$ -0.000646-9.80%
90 päivää$ -0.007215-54.83%
Orbiter Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00036348 (-5.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Orbiter Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00103 (-14.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Orbiter Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OBT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000646 (-9.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Orbiter Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007215 (-54.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Orbiter Finance (OBT)?

Tarkista Orbiter Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Orbiter Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OBT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Orbiter Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Orbiter Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Orbiter Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orbiter Finance (OBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orbiter Finance (OBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orbiter Finance-rahakkeelle.

Tarkista Orbiter Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikka

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Orbiter Finance (OBT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Orbiter Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Orbiter Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OBT paikallisiin valuuttoihin

1 Orbiter Finance(OBT) - VND
156.46899
1 Orbiter Finance(OBT) - AUD
A$0.0092163
1 Orbiter Finance(OBT) - GBP
0.00440004
1 Orbiter Finance(OBT) - EUR
0.00511356
1 Orbiter Finance(OBT) - USD
$0.005946
1 Orbiter Finance(OBT) - MYR
RM0.02509212
1 Orbiter Finance(OBT) - TRY
0.24336978
1 Orbiter Finance(OBT) - JPY
¥0.880008
1 Orbiter Finance(OBT) - ARS
ARS$7.80311418
1 Orbiter Finance(OBT) - RUB
0.47912868
1 Orbiter Finance(OBT) - INR
0.51920472
1 Orbiter Finance(OBT) - IDR
Rp97.47539424
1 Orbiter Finance(OBT) - KRW
8.32772976
1 Orbiter Finance(OBT) - PHP
0.33987336
1 Orbiter Finance(OBT) - EGP
￡E.0.28832154
1 Orbiter Finance(OBT) - BRL
R$0.03252462
1 Orbiter Finance(OBT) - CAD
C$0.00820548
1 Orbiter Finance(OBT) - BDT
0.72315252
1 Orbiter Finance(OBT) - NGN
9.13359114
1 Orbiter Finance(OBT) - COP
$23.9757585
1 Orbiter Finance(OBT) - ZAR
R.0.10542258
1 Orbiter Finance(OBT) - UAH
0.24485628
1 Orbiter Finance(OBT) - VES
Bs0.814602
1 Orbiter Finance(OBT) - CLP
$5.76762
1 Orbiter Finance(OBT) - PKR
Rs1.67629632
1 Orbiter Finance(OBT) - KZT
3.19502364
1 Orbiter Finance(OBT) - THB
฿0.19419636
1 Orbiter Finance(OBT) - TWD
NT$0.18129354
1 Orbiter Finance(OBT) - AED
د.إ0.02182182
1 Orbiter Finance(OBT) - CHF
Fr0.0047568
1 Orbiter Finance(OBT) - HKD
HK$0.04643826
1 Orbiter Finance(OBT) - AMD
֏2.2755342
1 Orbiter Finance(OBT) - MAD
.د.م0.05357346
1 Orbiter Finance(OBT) - MXN
$0.11154696
1 Orbiter Finance(OBT) - SAR
ريال0.0222975
1 Orbiter Finance(OBT) - PLN
0.02176236
1 Orbiter Finance(OBT) - RON
лв0.0258651
1 Orbiter Finance(OBT) - SEK
kr0.05720052
1 Orbiter Finance(OBT) - BGN
лв0.00998928
1 Orbiter Finance(OBT) - HUF
Ft2.02931034
1 Orbiter Finance(OBT) - CZK
0.1257579
1 Orbiter Finance(OBT) - KWD
د.ك0.00181353
1 Orbiter Finance(OBT) - ILS
0.02027586
1 Orbiter Finance(OBT) - AOA
Kz5.45004414
1 Orbiter Finance(OBT) - BHD
.د.ب0.002241642
1 Orbiter Finance(OBT) - BMD
$0.005946
1 Orbiter Finance(OBT) - DKK
kr0.03817332
1 Orbiter Finance(OBT) - HNL
L0.15632034
1 Orbiter Finance(OBT) - MUR
0.27191058
1 Orbiter Finance(OBT) - NAD
$0.10506582
1 Orbiter Finance(OBT) - NOK
kr0.06053028
1 Orbiter Finance(OBT) - NZD
$0.01016766
1 Orbiter Finance(OBT) - PAB
B/.0.005946
1 Orbiter Finance(OBT) - PGK
K0.02461644
1 Orbiter Finance(OBT) - QAR
ر.ق0.02164344
1 Orbiter Finance(OBT) - RSD
дин.0.59989194

Orbiter Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Orbiter Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Orbiter Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orbiter Finance”

Paljonko Orbiter Finance (OBT) on arvoltaan tänään?
OBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005946 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OBT-USD-parin nykyinen hinta?
OBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005946. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orbiter Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OBT markkina-arvo on $ 27.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.70B USD.
Mikä oli OBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OBT saavutti ATH-hinnaksi 0.03263069868224823 USD.
Mikä oli OBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005608702540351488 USD.
Mikä on OBT-rahakkeen treidausvolyymi?
OBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.00M USD.
Nouseeko OBT tänä vuonna korkeammalle?
OBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:44 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OBT-USD-laskin

Summa

OBT
OBT
USD
USD

1 OBT = 0.005946 USD

Treidaa OBT-rahaketta

OBTUSDC
$0.005949
$0.005949$0.005949
-6.18%
OBTUSDT
$0.005947
$0.005947$0.005947
-5.66%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu