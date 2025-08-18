Lisätietoja NXPC-rahakkeesta

NEXPACE

NEXPACE – hinta (NXPC)

1NXPC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7698
$0.7698$0.7698
+0.20%1D
USD
Reaaliaikainen NEXPACE (NXPC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:10 (UTC+8)

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7653
$ 0.7653$ 0.7653
24 h:n matalin
$ 0.7987
$ 0.7987$ 0.7987
24 h:n korkein

$ 0.7653
$ 0.7653$ 0.7653

$ 0.7987
$ 0.7987$ 0.7987

$ 3.8393480388979015
$ 3.8393480388979015$ 3.8393480388979015

$ 0.7420411157676354
$ 0.7420411157676354$ 0.7420411157676354

-0.74%

+0.20%

-11.24%

-11.24%

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7701. Viimeisen 24 tunnin aikana NXPC on vaihdellut alimmillaan $ 0.7653 ja korkeimmillaan $ 0.7987 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NXPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.8393480388979015, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7420411157676354.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NXPC on muuttunut -0.74% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja -11.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen markkinatiedot

No.274

$ 151.16M
$ 151.16M$ 151.16M

$ 941.97K
$ 941.97K$ 941.97K

$ 770.10M
$ 770.10M$ 770.10M

196.29M
196.29M 196.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

0.01%

AVAX_CCHAIN

NEXPACE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 151.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 941.97K. NXPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.29M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 770.10M.

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NEXPACE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001537+0.20%
30 päivää$ -0.2896-27.33%
60 päivää$ -0.1174-13.23%
90 päivää$ -1.2612-62.09%
NEXPACE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NXPC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001537 (+0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NEXPACE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2896 (-27.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NEXPACE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NXPC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1174 (-13.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NEXPACE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.2612 (-62.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NEXPACE (NXPC)?

Tarkista NEXPACE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NEXPACE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NEXPACE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NXPC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NEXPACE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NEXPACE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NEXPACE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEXPACE (NXPC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEXPACE (NXPC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEXPACE-rahakkeelle.

Tarkista NEXPACE-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikka

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NXPC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NEXPACE (NXPC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NEXPACE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NEXPACE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NXPC paikallisiin valuuttoihin

NEXPACE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NEXPACE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NEXPACE-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "NEXPACE"

Paljonko NEXPACE (NXPC) on arvoltaan tänään?
NXPC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7701 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NXPC-USD-parin nykyinen hinta?
NXPC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7701. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NEXPACE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NXPC markkina-arvo on $ 151.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NXPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NXPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.29M USD.
Mikä oli NXPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NXPC saavutti ATH-hinnaksi 3.8393480388979015 USD.
Mikä oli NXPC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NXPC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7420411157676354 USD.
Mikä on NXPC-rahakkeen treidausvolyymi?
NXPC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 941.97K USD.
Nouseeko NXPC tänä vuonna korkeammalle?
NXPC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NXPC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:10 (UTC+8)

