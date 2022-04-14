NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEXPACE (NXPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tiedot NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model. Virallinen verkkosivusto: https://msu.io Valkoinen paperi: https://docs.nexpace.io/ Block Explorer: https://msu-explorer.xangle.io/ Osta NXPC-rahaketta nyt!

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEXPACE (NXPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 155.35M $ 155.35M $ 155.35M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 198.35M $ 198.35M $ 198.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 783.20M $ 783.20M $ 783.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.8563 $ 3.8563 $ 3.8563 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7410265219327012 $ 0.7410265219327012 $ 0.7410265219327012 Nykyinen hinta: $ 0.7832 $ 0.7832 $ 0.7832 Lue lisää NEXPACE (NXPC) -rahakkeen hinnasta

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEXPACE (NXPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NXPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NXPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NXPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NXPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NXPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEXPACE (NXPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NXPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NXPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEXPACE (NXPC) -rahakkeen hintahistoria NXPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NXPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NXPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NXPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NXPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NXPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

