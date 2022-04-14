Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Numbers Protocol (NUM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tiedot The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Virallinen verkkosivusto: https://www.numbersprotocol.io/ Valkoinen paperi: https://docs.numbersprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Osta NUM-rahaketta nyt!

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Kokonaistarjonta: $ 825.57M $ 825.57M $ 825.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 815.51M $ 815.51M $ 815.51M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.27M $ 16.27M $ 16.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015334829455555313 $ 0.015334829455555313 $ 0.015334829455555313 Nykyinen hinta: $ 0.01627 $ 0.01627 $ 0.01627 Lue lisää Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen hinnasta

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NUM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NUM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NUM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NUM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NUM-rahaketta ostetaan

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen hintahistoria NUM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NUM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NUM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NUM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NUM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NUM-rahakkeen hintaennuste nyt!

