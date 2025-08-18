Mikä on Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Numbers Protocol (NUM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Numbers Protocol (NUM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Numbers Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Numbers Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikka

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Numbers Protocol (NUM) -ostamisen perusteet

NUM paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Numbers Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Numbers Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Numbers Protocol” Paljonko Numbers Protocol (NUM) on arvoltaan tänään? NUM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01638 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NUM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01638 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NUM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Numbers Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NUM markkina-arvo on $ 13.36M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 815.51M USD . Mikä oli NUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NUM saavutti ATH-hinnaksi 2.5431169107978384 USD . Mikä oli NUM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NUM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01611824659002381 USD . Mikä on NUM-rahakkeen treidausvolyymi? NUM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.78K USD . Nouseeko NUM tänä vuonna korkeammalle? NUM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NUM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

