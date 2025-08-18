Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01638. Viimeisen 24 tunnin aikana NUM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01602 ja korkeimmillaan $ 0.01743 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.5431169107978384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01611824659002381.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NUM on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.42% 24 tunnin aikana ja -6.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen markkinatiedot
Numbers Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.78K. NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 815.51M ja sen kokonaistarjonta on 825568647. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.38M.
The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.
Numbers Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Numbers Protocol (NUM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Numbers Protocol (NUM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Numbers Protocol-rahakkeelle.
Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
