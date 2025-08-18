Lisätietoja NUM-rahakkeesta

Numbers Protocol-logo

Numbers Protocol – hinta (NUM)

1NUM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01638
$0.01638$0.01638
-0.42%1D
USD
Reaaliaikainen Numbers Protocol (NUM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:29:41 (UTC+8)

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01602
$ 0.01602$ 0.01602
24 h:n matalin
$ 0.01743
$ 0.01743$ 0.01743
24 h:n korkein

$ 0.01602
$ 0.01602$ 0.01602

$ 0.01743
$ 0.01743$ 0.01743

$ 2.5431169107978384
$ 2.5431169107978384$ 2.5431169107978384

$ 0.01611824659002381
$ 0.01611824659002381$ 0.01611824659002381

-0.07%

-0.42%

-6.03%

-6.03%

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01638. Viimeisen 24 tunnin aikana NUM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01602 ja korkeimmillaan $ 0.01743 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.5431169107978384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01611824659002381.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NUM on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.42% 24 tunnin aikana ja -6.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1025

$ 13.36M
$ 13.36M$ 13.36M

$ 56.78K
$ 56.78K$ 56.78K

$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M

815.51M
815.51M 815.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

825,568,647
825,568,647 825,568,647

81.55%

BSC

Numbers Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.78K. NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 815.51M ja sen kokonaistarjonta on 825568647. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.38M.

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Numbers Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000691-0.42%
30 päivää$ -0.00341-17.24%
60 päivää$ -0.00035-2.10%
90 päivää$ -0.01002-37.96%
Numbers Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NUM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000691 (-0.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Numbers Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00341 (-17.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Numbers Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NUM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00035 (-2.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Numbers Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01002 (-37.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Numbers Protocol (NUM)?

Tarkista Numbers Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Numbers Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NUM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Numbers Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Numbers Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Numbers Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Numbers Protocol (NUM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Numbers Protocol (NUM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Numbers Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Numbers Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikka

Numbers Protocol (NUM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NUM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Numbers Protocol (NUM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Numbers Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Numbers Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NUM paikallisiin valuuttoihin

1 Numbers Protocol(NUM) - VND
431.0397
1 Numbers Protocol(NUM) - AUD
A$0.025389
1 Numbers Protocol(NUM) - GBP
0.0121212
1 Numbers Protocol(NUM) - EUR
0.0140868
1 Numbers Protocol(NUM) - USD
$0.01638
1 Numbers Protocol(NUM) - MYR
RM0.0691236
1 Numbers Protocol(NUM) - TRY
0.6704334
1 Numbers Protocol(NUM) - JPY
¥2.42424
1 Numbers Protocol(NUM) - ARS
ARS$21.4959654
1 Numbers Protocol(NUM) - RUB
1.3199004
1 Numbers Protocol(NUM) - INR
1.4303016
1 Numbers Protocol(NUM) - IDR
Rp268.5245472
1 Numbers Protocol(NUM) - KRW
22.9411728
1 Numbers Protocol(NUM) - PHP
0.9362808
1 Numbers Protocol(NUM) - EGP
￡E.0.7942662
1 Numbers Protocol(NUM) - BRL
R$0.0895986
1 Numbers Protocol(NUM) - CAD
C$0.0226044
1 Numbers Protocol(NUM) - BDT
1.9921356
1 Numbers Protocol(NUM) - NGN
25.1611542
1 Numbers Protocol(NUM) - COP
$66.048255
1 Numbers Protocol(NUM) - ZAR
R.0.2902536
1 Numbers Protocol(NUM) - UAH
0.6745284
1 Numbers Protocol(NUM) - VES
Bs2.24406
1 Numbers Protocol(NUM) - CLP
$15.8886
1 Numbers Protocol(NUM) - PKR
Rs4.6178496
1 Numbers Protocol(NUM) - KZT
8.8016292
1 Numbers Protocol(NUM) - THB
฿0.5349708
1 Numbers Protocol(NUM) - TWD
NT$0.4994262
1 Numbers Protocol(NUM) - AED
د.إ0.0601146
1 Numbers Protocol(NUM) - CHF
Fr0.013104
1 Numbers Protocol(NUM) - HKD
HK$0.1279278
1 Numbers Protocol(NUM) - AMD
֏6.268626
1 Numbers Protocol(NUM) - MAD
.د.م0.1475838
1 Numbers Protocol(NUM) - MXN
$0.3072888
1 Numbers Protocol(NUM) - SAR
ريال0.061425
1 Numbers Protocol(NUM) - PLN
0.0599508
1 Numbers Protocol(NUM) - RON
лв0.0710892
1 Numbers Protocol(NUM) - SEK
kr0.1574118
1 Numbers Protocol(NUM) - BGN
лв0.0275184
1 Numbers Protocol(NUM) - HUF
Ft5.5885284
1 Numbers Protocol(NUM) - CZK
0.346437
1 Numbers Protocol(NUM) - KWD
د.ك0.0049959
1 Numbers Protocol(NUM) - ILS
0.0558558
1 Numbers Protocol(NUM) - AOA
Kz15.0137442
1 Numbers Protocol(NUM) - BHD
.د.ب0.00617526
1 Numbers Protocol(NUM) - BMD
$0.01638
1 Numbers Protocol(NUM) - DKK
kr0.1051596
1 Numbers Protocol(NUM) - HNL
L0.4306302
1 Numbers Protocol(NUM) - MUR
0.7490574
1 Numbers Protocol(NUM) - NAD
$0.2894346
1 Numbers Protocol(NUM) - NOK
kr0.1665846
1 Numbers Protocol(NUM) - NZD
$0.0280098
1 Numbers Protocol(NUM) - PAB
B/.0.01638
1 Numbers Protocol(NUM) - PGK
K0.0678132
1 Numbers Protocol(NUM) - QAR
ر.ق0.0596232
1 Numbers Protocol(NUM) - RSD
дин.1.6514316

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Numbers Protocol"

Paljonko Numbers Protocol (NUM) on arvoltaan tänään?
NUM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01638 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NUM-USD-parin nykyinen hinta?
NUM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01638. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Numbers Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NUM markkina-arvo on $ 13.36M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NUM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 815.51M USD.
Mikä oli NUM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NUM saavutti ATH-hinnaksi 2.5431169107978384 USD.
Mikä oli NUM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NUM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01611824659002381 USD.
Mikä on NUM-rahakkeen treidausvolyymi?
NUM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.78K USD.
Nouseeko NUM tänä vuonna korkeammalle?
NUM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NUM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:29:41 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

