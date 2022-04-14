Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ninja Squad Token (NST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tiedot Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://ninjatraders.io/ Valkoinen paperi: https://ninja-squad.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/G7iK3prSzAA4vzcJWvsLUEsdCqzR7PnMzJV61vSdFSNW Osta NST-rahaketta nyt!

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07183488544969323 Nykyinen hinta: $ 3.505 Lue lisää Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen hinnasta

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NST-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen hintahistoria NST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NST-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

