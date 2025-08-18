Lisätietoja NST-rahakkeesta

Ninja Squad Token-logo

Ninja Squad Token – hinta (NST)

1NST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.684
-3.35%1D
USD
Reaaliaikainen Ninja Squad Token (NST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:35:10 (UTC+8)

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.61
24 h:n matalin
$ 4.088
24 h:n korkein

$ 3.61
$ 4.088
$ 8.523302329087459
$ 0.07183488544969323
+1.54%

-3.35%

+14.83%

+14.83%

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.684. Viimeisen 24 tunnin aikana NST on vaihdellut alimmillaan $ 3.61 ja korkeimmillaan $ 4.088 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.523302329087459, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07183488544969323.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NST on muuttunut +1.54% viimeisen tunnin aikana, -3.35% 24 tunnin aikana ja +14.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen markkinatiedot

No.3381

$ 0.00
$ 180.56K
$ 36.84M
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%

ARB

Ninja Squad Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 180.56K. NST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.84M.

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ninja Squad Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.12769-3.35%
30 päivää$ +0.021+0.57%
60 päivää$ +1.549+72.55%
90 päivää$ +0.623+20.35%
Ninja Squad Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NST-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.12769 (-3.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ninja Squad Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.021 (+0.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ninja Squad Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NST-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.549 (+72.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ninja Squad Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.623 (+20.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ninja Squad Token (NST)?

Tarkista Ninja Squad Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ninja Squad Token (NST)

Key to Web3 Analytics, Education, News & Trader Ecosystem.

Ninja Squad Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ninja Squad Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NST-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ninja Squad Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ninja Squad Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ninja Squad Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ninja Squad Token (NST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ninja Squad Token (NST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ninja Squad Token-rahakkeelle.

Tarkista Ninja Squad Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikka

Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ninja Squad Token (NST) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ninja Squad Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ninja Squad Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NST paikallisiin valuuttoihin

1 Ninja Squad Token(NST) - VND
96,944.46
1 Ninja Squad Token(NST) - AUD
A$5.7102
1 Ninja Squad Token(NST) - GBP
2.72616
1 Ninja Squad Token(NST) - EUR
3.16824
1 Ninja Squad Token(NST) - USD
$3.684
1 Ninja Squad Token(NST) - MYR
RM15.54648
1 Ninja Squad Token(NST) - TRY
151.08084
1 Ninja Squad Token(NST) - JPY
¥545.232
1 Ninja Squad Token(NST) - ARS
ARS$4,840.99704
1 Ninja Squad Token(NST) - RUB
296.78304
1 Ninja Squad Token(NST) - INR
321.57636
1 Ninja Squad Token(NST) - IDR
Rp60,393.43296
1 Ninja Squad Token(NST) - KRW
5,152.4424
1 Ninja Squad Token(NST) - PHP
210.68796
1 Ninja Squad Token(NST) - EGP
￡E.178.60032
1 Ninja Squad Token(NST) - BRL
R$20.15148
1 Ninja Squad Token(NST) - CAD
C$5.12076
1 Ninja Squad Token(NST) - BDT
448.04808
1 Ninja Squad Token(NST) - NGN
5,667.68664
1 Ninja Squad Token(NST) - COP
$14,854.809
1 Ninja Squad Token(NST) - ZAR
R.65.16996
1 Ninja Squad Token(NST) - UAH
151.70712
1 Ninja Squad Token(NST) - VES
Bs504.708
1 Ninja Squad Token(NST) - CLP
$3,573.48
1 Ninja Squad Token(NST) - PKR
Rs1,042.42464
1 Ninja Squad Token(NST) - KZT
1,979.56056
1 Ninja Squad Token(NST) - THB
฿120.17208
1 Ninja Squad Token(NST) - TWD
NT$112.47252
1 Ninja Squad Token(NST) - AED
د.إ13.52028
1 Ninja Squad Token(NST) - CHF
Fr2.9472
1 Ninja Squad Token(NST) - HKD
HK$28.77204
1 Ninja Squad Token(NST) - AMD
֏1,412.55612
1 Ninja Squad Token(NST) - MAD
.د.م33.19284
1 Ninja Squad Token(NST) - MXN
$69.075
1 Ninja Squad Token(NST) - SAR
ريال13.815
1 Ninja Squad Token(NST) - PLN
13.48344
1 Ninja Squad Token(NST) - RON
лв16.0254
1 Ninja Squad Token(NST) - SEK
kr35.44008
1 Ninja Squad Token(NST) - BGN
лв6.18912
1 Ninja Squad Token(NST) - HUF
Ft1,257.75444
1 Ninja Squad Token(NST) - CZK
77.95344
1 Ninja Squad Token(NST) - KWD
د.ك1.12362
1 Ninja Squad Token(NST) - ILS
12.5256
1 Ninja Squad Token(NST) - AOA
Kz3,370.52844
1 Ninja Squad Token(NST) - BHD
.د.ب1.388868
1 Ninja Squad Token(NST) - BMD
$3.684
1 Ninja Squad Token(NST) - DKK
kr23.68812
1 Ninja Squad Token(NST) - HNL
L96.74184
1 Ninja Squad Token(NST) - MUR
168.46932
1 Ninja Squad Token(NST) - NAD
$65.2068
1 Ninja Squad Token(NST) - NOK
kr37.50312
1 Ninja Squad Token(NST) - NZD
$6.29964
1 Ninja Squad Token(NST) - PAB
B/.3.684
1 Ninja Squad Token(NST) - PGK
K15.43596
1 Ninja Squad Token(NST) - QAR
ر.ق13.40976
1 Ninja Squad Token(NST) - RSD
дин.371.82612

Ninja Squad Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ninja Squad Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ninja Squad Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ninja Squad Token”

Paljonko Ninja Squad Token (NST) on arvoltaan tänään?
NST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.684 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NST-USD-parin nykyinen hinta?
NST -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.684. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ninja Squad Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NST markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NST saavutti ATH-hinnaksi 8.523302329087459 USD.
Mikä oli NST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07183488544969323 USD.
Mikä on NST-rahakkeen treidausvolyymi?
NST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 180.56K USD.
Nouseeko NST tänä vuonna korkeammalle?
NST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ninja Squad Token (NST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

