NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NPC Solana (NPCS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tiedot Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Virallinen verkkosivusto: https://www.solananpc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Osta NPCS-rahaketta nyt!

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NPC Solana (NPCS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 Nykyinen hinta: $ 0.003248 $ 0.003248 $ 0.003248 Lue lisää NPC Solana (NPCS) -rahakkeen hinnasta

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NPCS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NPCS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NPCS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NPCS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NPCS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NPC Solana (NPCS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NPCS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NPCS-rahakkeita MEXCistä nyt!

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen hintahistoria NPCS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NPCS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NPCS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NPCS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NPCS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NPCS-rahakkeen hintaennuste nyt!

