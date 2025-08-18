Mikä on NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NPC Solana (NPCS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NPC Solana (NPCS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NPC Solana-rahakkeelle.

Tarkista NPC Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikka

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NPCS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NPC Solana-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NPC Solana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NPC Solana” Paljonko NPC Solana (NPCS) on arvoltaan tänään? NPCS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NPCS-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.002779 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NPCS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NPC Solana-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NPCS markkina-arvo on $ 2.69M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NPCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NPCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 969.71M USD . Mikä oli NPCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NPCS saavutti ATH-hinnaksi 0.039471595460778795 USD . Mikä oli NPCS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NPCS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002798794269498348 USD . Mikä on NPCS-rahakkeen treidausvolyymi? NPCS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.33K USD . Nouseeko NPCS tänä vuonna korkeammalle? NPCS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NPCS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

