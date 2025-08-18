Lisätietoja NPCS-rahakkeesta

NPC Solana-logo

NPC Solana – hinta (NPCS)

1NPCS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002778
$0.002778$0.002778
-0.46%1D
USD
Reaaliaikainen NPC Solana (NPCS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:28:23 (UTC+8)

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00276
$ 0.00276$ 0.00276
24 h:n matalin
$ 0.003131
$ 0.003131$ 0.003131
24 h:n korkein

$ 0.00276
$ 0.00276$ 0.00276

$ 0.003131
$ 0.003131$ 0.003131

$ 0.039471595460778795
$ 0.039471595460778795$ 0.039471595460778795

$ 0.002798794269498348
$ 0.002798794269498348$ 0.002798794269498348

+0.32%

-0.45%

-13.35%

-13.35%

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002779. Viimeisen 24 tunnin aikana NPCS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00276 ja korkeimmillaan $ 0.003131 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NPCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.039471595460778795, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002798794269498348.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NPCS on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, -0.45% 24 tunnin aikana ja -13.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1688

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 50.33K
$ 50.33K$ 50.33K

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

969.71M
969.71M 969.71M

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

999,991,308.8
999,991,308.8 999,991,308.8

96.97%

SOL

NPC Solana-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.33K. NPCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 969.71M ja sen kokonaistarjonta on 999991308.8. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.78M.

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NPC Solana-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001284-0.45%
30 päivää$ -0.00167-37.54%
60 päivää$ -0.000279-9.13%
90 päivää$ -0.003559-56.16%
NPC Solana-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NPCS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001284 (-0.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NPC Solana 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00167 (-37.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NPC Solana-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NPCS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000279 (-9.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NPC Solana-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003559 (-56.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NPC Solana (NPCS)?

Tarkista NPC Solana-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NPC Solana (NPCS)

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

NPC Solana on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NPC Solana-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NPCS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NPC Solana-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NPC Solana-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NPC Solana-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NPC Solana (NPCS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NPC Solana (NPCS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NPC Solana-rahakkeelle.

Tarkista NPC Solana-rahakkeen hintaennuste nyt!

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikka

NPC Solana (NPCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NPCS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NPC Solana (NPCS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NPC Solana:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NPC Solana MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NPCS paikallisiin valuuttoihin

1 NPC Solana(NPCS) - VND
73.129385
1 NPC Solana(NPCS) - AUD
A$0.00430745
1 NPC Solana(NPCS) - GBP
0.00205646
1 NPC Solana(NPCS) - EUR
0.00238994
1 NPC Solana(NPCS) - USD
$0.002779
1 NPC Solana(NPCS) - MYR
RM0.01172738
1 NPC Solana(NPCS) - TRY
0.11374447
1 NPC Solana(NPCS) - JPY
¥0.411292
1 NPC Solana(NPCS) - ARS
ARS$3.64696507
1 NPC Solana(NPCS) - RUB
0.22393182
1 NPC Solana(NPCS) - INR
0.24266228
1 NPC Solana(NPCS) - IDR
Rp45.55736976
1 NPC Solana(NPCS) - KRW
3.89215624
1 NPC Solana(NPCS) - PHP
0.15884764
1 NPC Solana(NPCS) - EGP
￡E.0.13472592
1 NPC Solana(NPCS) - BRL
R$0.01520113
1 NPC Solana(NPCS) - CAD
C$0.00383502
1 NPC Solana(NPCS) - BDT
0.33798198
1 NPC Solana(NPCS) - NGN
4.26879411
1 NPC Solana(NPCS) - COP
$11.20562275
1 NPC Solana(NPCS) - ZAR
R.0.04924388
1 NPC Solana(NPCS) - UAH
0.11443922
1 NPC Solana(NPCS) - VES
Bs0.380723
1 NPC Solana(NPCS) - CLP
$2.69563
1 NPC Solana(NPCS) - PKR
Rs0.78345568
1 NPC Solana(NPCS) - KZT
1.49326786
1 NPC Solana(NPCS) - THB
฿0.09076214
1 NPC Solana(NPCS) - TWD
NT$0.08473171
1 NPC Solana(NPCS) - AED
د.إ0.01019893
1 NPC Solana(NPCS) - CHF
Fr0.0022232
1 NPC Solana(NPCS) - HKD
HK$0.02170399
1 NPC Solana(NPCS) - AMD
֏1.0635233
1 NPC Solana(NPCS) - MAD
.د.م0.02503879
1 NPC Solana(NPCS) - MXN
$0.05210625
1 NPC Solana(NPCS) - SAR
ريال0.01042125
1 NPC Solana(NPCS) - PLN
0.01017114
1 NPC Solana(NPCS) - RON
лв0.01206086
1 NPC Solana(NPCS) - SEK
kr0.02670619
1 NPC Solana(NPCS) - BGN
лв0.00466872
1 NPC Solana(NPCS) - HUF
Ft0.94813922
1 NPC Solana(NPCS) - CZK
0.05877585
1 NPC Solana(NPCS) - KWD
د.ك0.000847595
1 NPC Solana(NPCS) - ILS
0.00947639
1 NPC Solana(NPCS) - AOA
Kz2.54720361
1 NPC Solana(NPCS) - BHD
.د.ب0.001047683
1 NPC Solana(NPCS) - BMD
$0.002779
1 NPC Solana(NPCS) - DKK
kr0.01784118
1 NPC Solana(NPCS) - HNL
L0.07305991
1 NPC Solana(NPCS) - MUR
0.12708367
1 NPC Solana(NPCS) - NAD
$0.04910493
1 NPC Solana(NPCS) - NOK
kr0.02826243
1 NPC Solana(NPCS) - NZD
$0.00475209
1 NPC Solana(NPCS) - PAB
B/.0.002779
1 NPC Solana(NPCS) - PGK
K0.01150506
1 NPC Solana(NPCS) - QAR
ر.ق0.01011556
1 NPC Solana(NPCS) - RSD
дин.0.28017878

NPC Solana-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NPC Solana toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NPC Solana-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NPC Solana”

Paljonko NPC Solana (NPCS) on arvoltaan tänään?
NPCS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NPCS-USD-parin nykyinen hinta?
NPCS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002779. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NPC Solana-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NPCS markkina-arvo on $ 2.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NPCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NPCS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 969.71M USD.
Mikä oli NPCS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NPCS saavutti ATH-hinnaksi 0.039471595460778795 USD.
Mikä oli NPCS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NPCS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002798794269498348 USD.
Mikä on NPCS-rahakkeen treidausvolyymi?
NPCS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.33K USD.
Nouseeko NPCS tänä vuonna korkeammalle?
NPCS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NPCS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:28:23 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista.

