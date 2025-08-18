Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2924
24 h:n matalin
$ 0.3111
24 h:n korkein
$ 0.2924
$ 0.3111
$ 0.83373560557428
$ 0.28793840485383226
-0.45%
-0.98%
-7.98%
-7.98%
Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.293. Viimeisen 24 tunnin aikana NEWT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2924 ja korkeimmillaan $ 0.3111 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.83373560557428, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.28793840485383226.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NEWT on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -7.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen markkinatiedot
No.479
$ 63.00M
$ 655.29K
$ 293.00M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%
ETH
Newton Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.29K. NEWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 215.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 293.00M.
Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Newton Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.002899
-0.98%
30 päivää
$ -0.0724
-19.82%
60 päivää
$ +0.193
+193.00%
90 päivää
$ +0.193
+193.00%
Newton Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NEWT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002899 (-0.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Newton Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0724 (-19.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Newton Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.193 (+193.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Newton Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.193 (+193.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Newton Protocol (NEWT)?
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Newton Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Newton Protocol (NEWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Newton Protocol (NEWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Newton Protocol-rahakkeelle.
Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Newton Protocol (NEWT) -ostamisen perusteet
