Reaaliaikainen Newton Protocol (NEWT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:48 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.293. Viimeisen 24 tunnin aikana NEWT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2924 ja korkeimmillaan $ 0.3111 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.83373560557428, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.28793840485383226.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEWT on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -7.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen markkinatiedot

No.479

$ 63.00M
$ 63.00M$ 63.00M

$ 655.29K
$ 655.29K$ 655.29K

$ 293.00M
$ 293.00M$ 293.00M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Newton Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.29K. NEWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 215.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 293.00M.

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Newton Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002899-0.98%
30 päivää$ -0.0724-19.82%
60 päivää$ +0.193+193.00%
90 päivää$ +0.193+193.00%
Newton Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEWT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002899 (-0.98%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Newton Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0724 (-19.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Newton Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.193 (+193.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Newton Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.193 (+193.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Newton Protocol (NEWT)?

Tarkista Newton Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Newton Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEWT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Newton Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Newton Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Newton Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Newton Protocol (NEWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Newton Protocol (NEWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Newton Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Newton Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikka

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Newton Protocol (NEWT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Newton Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Newton Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEWT paikallisiin valuuttoihin

1 Newton Protocol(NEWT) - VND
7,710.295
1 Newton Protocol(NEWT) - AUD
A$0.45415
1 Newton Protocol(NEWT) - GBP
0.21682
1 Newton Protocol(NEWT) - EUR
0.25198
1 Newton Protocol(NEWT) - USD
$0.293
1 Newton Protocol(NEWT) - MYR
RM1.23646
1 Newton Protocol(NEWT) - TRY
11.99249
1 Newton Protocol(NEWT) - JPY
¥43.364
1 Newton Protocol(NEWT) - ARS
ARS$385.01958
1 Newton Protocol(NEWT) - RUB
23.60994
1 Newton Protocol(NEWT) - INR
25.57304
1 Newton Protocol(NEWT) - IDR
Rp4,803.27792
1 Newton Protocol(NEWT) - KRW
410.36408
1 Newton Protocol(NEWT) - PHP
16.75374
1 Newton Protocol(NEWT) - EGP
￡E.14.20464
1 Newton Protocol(NEWT) - BRL
R$1.60271
1 Newton Protocol(NEWT) - CAD
C$0.40727
1 Newton Protocol(NEWT) - BDT
35.63466
1 Newton Protocol(NEWT) - NGN
450.07437
1 Newton Protocol(NEWT) - COP
$1,181.44925
1 Newton Protocol(NEWT) - ZAR
R.5.19196
1 Newton Protocol(NEWT) - UAH
12.06574
1 Newton Protocol(NEWT) - VES
Bs40.141
1 Newton Protocol(NEWT) - CLP
$284.21
1 Newton Protocol(NEWT) - PKR
Rs82.60256
1 Newton Protocol(NEWT) - KZT
157.44062
1 Newton Protocol(NEWT) - THB
฿9.56938
1 Newton Protocol(NEWT) - TWD
NT$8.93943
1 Newton Protocol(NEWT) - AED
د.إ1.07531
1 Newton Protocol(NEWT) - CHF
Fr0.2344
1 Newton Protocol(NEWT) - HKD
HK$2.28833
1 Newton Protocol(NEWT) - AMD
֏112.1311
1 Newton Protocol(NEWT) - MAD
.د.م2.63993
1 Newton Protocol(NEWT) - MXN
$5.49668
1 Newton Protocol(NEWT) - SAR
ريال1.09875
1 Newton Protocol(NEWT) - PLN
1.07238
1 Newton Protocol(NEWT) - RON
лв1.27455
1 Newton Protocol(NEWT) - SEK
kr2.81866
1 Newton Protocol(NEWT) - BGN
лв0.49224
1 Newton Protocol(NEWT) - HUF
Ft100.06829
1 Newton Protocol(NEWT) - CZK
6.20574
1 Newton Protocol(NEWT) - KWD
د.ك0.089365
1 Newton Protocol(NEWT) - ILS
0.99913
1 Newton Protocol(NEWT) - AOA
Kz268.56087
1 Newton Protocol(NEWT) - BHD
.د.ب0.110168
1 Newton Protocol(NEWT) - BMD
$0.293
1 Newton Protocol(NEWT) - DKK
kr1.88399
1 Newton Protocol(NEWT) - HNL
L7.70297
1 Newton Protocol(NEWT) - MUR
13.39889
1 Newton Protocol(NEWT) - NAD
$5.17731
1 Newton Protocol(NEWT) - NOK
kr2.97981
1 Newton Protocol(NEWT) - NZD
$0.50103
1 Newton Protocol(NEWT) - PAB
B/.0.293
1 Newton Protocol(NEWT) - PGK
K1.21302
1 Newton Protocol(NEWT) - QAR
ر.ق1.06652
1 Newton Protocol(NEWT) - RSD
дин.29.58421

Newton Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Newton Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Newton Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Newton Protocol”

Paljonko Newton Protocol (NEWT) on arvoltaan tänään?
NEWT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.293 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEWT-USD-parin nykyinen hinta?
NEWT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.293. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Newton Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEWT markkina-arvo on $ 63.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 215.00M USD.
Mikä oli NEWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEWT saavutti ATH-hinnaksi 0.83373560557428 USD.
Mikä oli NEWT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEWT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.28793840485383226 USD.
Mikä on NEWT-rahakkeen treidausvolyymi?
NEWT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.29K USD.
Nouseeko NEWT tänä vuonna korkeammalle?
NEWT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEWT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

