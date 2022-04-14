Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Newton Protocol (NEWT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tiedot Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://newt.foundation Valkoinen paperi: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Osta NEWT-rahaketta nyt!

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.86M $ 63.86M $ 63.86M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 297.00M $ 297.00M $ 297.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2849910936539159 $ 0.2849910936539159 $ 0.2849910936539159 Nykyinen hinta: $ 0.297 $ 0.297 $ 0.297 Lue lisää Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hinnasta

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEWT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEWT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEWT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEWT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Newton Protocol (NEWT) -rahakkeen hintahistoria NEWT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEWT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEWT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEWT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEWT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEWT-rahakkeen hintaennuste nyt!

