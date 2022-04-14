NEWM (NEWM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEWM (NEWM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEWM (NEWM) -rahakkeen tiedot NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain. Virallinen verkkosivusto: https://newm.io Valkoinen paperi: https://newm.io/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/682fe60c9918842b3323c43b5144bc3d52a23bd2fb81345560d73f634e45574d Osta NEWM-rahaketta nyt!

NEWM (NEWM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEWM (NEWM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 9.74B $ 9.74B $ 9.74B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00306 $ 0.00306 $ 0.00306 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 $ 0.000212896807203877 Nykyinen hinta: $ 0.0003439 $ 0.0003439 $ 0.0003439 Lue lisää NEWM (NEWM) -rahakkeen hinnasta

NEWM (NEWM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEWM (NEWM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEWM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEWM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEWM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEWM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEWM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEWM (NEWM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEWM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEWM-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEWM (NEWM) -rahakkeen hintahistoria NEWM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEWM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEWM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEWM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEWM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEWM-rahakkeen hintaennuste nyt!

