Mikä on NEWM (NEWM)

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEWM” Paljonko NEWM (NEWM) on arvoltaan tänään? NEWM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003332 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NEWM-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0003332 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NEWM -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NEWM-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NEWM markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NEWM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NEWM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli NEWM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NEWM saavutti ATH-hinnaksi 0.02497993524179633 USD . Mikä oli NEWM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NEWM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000212896807203877 USD . Mikä on NEWM-rahakkeen treidausvolyymi? NEWM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.73K USD . Nouseeko NEWM tänä vuonna korkeammalle? NEWM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEWM-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NEWM (NEWM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

