NetVRk (NETVR) -rahakkeen tiedot $NETVR isn't just another token—it's the backbone of the Metaverse, redefining how we interact in virtual spaces. Beyond NetVRk, it's a symbol of empowerment, granting users access to exclusive content, a voice in governance, and opportunities to thrive in the digital economy. This isn't hype; it's the evolution of virtual reality. Embrace the revolution with $NETVR. Virallinen verkkosivusto: https://netvrk.co Valkoinen paperi: https://docs.netvrk.co Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x52498F8d9791736f1D6398fE95ba3BD868114d10 Osta NETVR-rahaketta nyt!

NetVRk (NETVR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NetVRk (NETVR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3482 $ 0.3482 $ 0.3482 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 $ 0.013793260300283603 Nykyinen hinta: $ 0.01549 $ 0.01549 $ 0.01549 Lue lisää NetVRk (NETVR) -rahakkeen hinnasta

NetVRk (NETVR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NetVRk (NETVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NETVR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NETVR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NETVR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NETVR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NetVRk (NETVR) -rahakkeen hintahistoria NETVR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NETVR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NETVR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NETVR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NETVR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NETVR-rahakkeen hintaennuste nyt!

