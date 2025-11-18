Reaxa (REAXA) -rahakkeen tokenomiikka

Reaxa (REAXA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Reaxa (REAXA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:48:01 (UTC+8)
Reaxa (REAXA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Reaxa (REAXA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 30.00B
$ 30.00B$ 30.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 130.44K
$ 130.44K$ 130.44K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.86333
$ 0.86333$ 0.86333
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000004348
$ 0.000004348$ 0.000004348

Reaxa (REAXA) -rahakkeen tiedot

Legal and 24/7 liquidity tokenized real estate products.

Virallinen verkkosivusto:
https://reaxa.ink/
Valkoinen paperi:
https://reaxa.ink/whitepaper.html
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa0260c9736365A3278a8A6E44DB6bF82EEFC1e91

Reaxa (REAXA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Reaxa (REAXA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä REAXA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REAXA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät REAXA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REAXA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Reaxa (REAXA) -rahakkeen hintahistoria

REAXA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

REAXA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne REAXA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REAXA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

