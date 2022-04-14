NERO (NERO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NERO (NERO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NERO (NERO) -rahakkeen tiedot NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Virallinen verkkosivusto: https://nerochain.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Block Explorer: https://neroscan.io/ Osta NERO-rahaketta nyt!

NERO (NERO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NERO (NERO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.10M $ 52.10M $ 52.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00521 $ 0.00521 $ 0.00521 Lue lisää NERO (NERO) -rahakkeen hinnasta

NERO (NERO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NERO (NERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NERO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NERO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NERO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NERO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NERO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NERO (NERO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NERO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NERO-rahakkeita MEXCistä nyt!

NERO (NERO) -rahakkeen hintahistoria NERO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NERO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NERO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NERO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NERO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NERO-rahakkeen hintaennuste nyt!

