Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00401
24 h:n matalin
$ 0.005
24 h:n korkein
$ 0.00401
$ 0.005
$ 1.6974301396700509
$ 0.00001097267523913
0.00%
-5.16%
-24.78%
-24.78%
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00422. Viimeisen 24 tunnin aikana NDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00401 ja korkeimmillaan $ 0.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6974301396700509, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001097267523913.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NDC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -5.16% 24 tunnin aikana ja -24.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen markkinatiedot
No.3111
$ 31.05K
$ 5.62K
$ 371.36K
7.36M
88,000,000
88,000,000
8.36%
NIGELLA
Nigella Diamond Club-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.62K. NDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.36M ja sen kokonaistarjonta on 88000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 371.36K.
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nigella Diamond Club-hinnanmuutoksia:
Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.
Nigella Diamond Club on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nigella Diamond Club-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Nigella Diamond Club-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nigella Diamond Club-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Nigella Diamond Club-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nigella Diamond Club (NDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nigella Diamond Club (NDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nigella Diamond Club-rahakkeelle.
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikka
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Nigella Diamond Club (NDC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Nigella Diamond Club:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nigella Diamond Club MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.