Nigella Diamond Club – hinta (NDC)

$0.00422
-5.16%1D
USD
Reaaliaikainen Nigella Diamond Club (NDC) -hintakaavio
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00401
24 h:n matalin
$ 0.005
24 h:n korkein

$ 0.00401
$ 0.005
$ 1.6974301396700509
$ 0.00001097267523913
0.00%

-5.16%

-24.78%

-24.78%

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00422. Viimeisen 24 tunnin aikana NDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00401 ja korkeimmillaan $ 0.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.6974301396700509, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001097267523913.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NDC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -5.16% 24 tunnin aikana ja -24.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen markkinatiedot

No.3111

$ 31.05K
$ 5.62K
$ 371.36K
7.36M
88,000,000
88,000,000
8.36%

NIGELLA

Nigella Diamond Club-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.62K. NDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.36M ja sen kokonaistarjonta on 88000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 371.36K.

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nigella Diamond Club-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002296-5.16%
30 päivää$ -0.00583-58.01%
60 päivää$ -0.02618-86.12%
90 päivää$ -0.03664-89.68%
Nigella Diamond Club-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NDC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002296 (-5.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nigella Diamond Club 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00583 (-58.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nigella Diamond Club-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NDC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02618 (-86.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nigella Diamond Club-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03664 (-89.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nigella Diamond Club (NDC)?

Tarkista Nigella Diamond Club-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nigella Diamond Club-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nigella Diamond Club-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nigella Diamond Club-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nigella Diamond Club-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nigella Diamond Club (NDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nigella Diamond Club (NDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nigella Diamond Club-rahakkeelle.

Tarkista Nigella Diamond Club-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikka

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nigella Diamond Club (NDC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nigella Diamond Club:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nigella Diamond Club MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NDC paikallisiin valuuttoihin

1 Nigella Diamond Club(NDC) - VND
111.0493
1 Nigella Diamond Club(NDC) - AUD
A$0.006541
1 Nigella Diamond Club(NDC) - GBP
0.0031228
1 Nigella Diamond Club(NDC) - EUR
0.0036292
1 Nigella Diamond Club(NDC) - USD
$0.00422
1 Nigella Diamond Club(NDC) - MYR
RM0.0178084
1 Nigella Diamond Club(NDC) - TRY
0.1730622
1 Nigella Diamond Club(NDC) - JPY
¥0.62456
1 Nigella Diamond Club(NDC) - ARS
ARS$5.5453332
1 Nigella Diamond Club(NDC) - RUB
0.3399632
1 Nigella Diamond Club(NDC) - INR
0.3683638
1 Nigella Diamond Club(NDC) - IDR
Rp69.1803168
1 Nigella Diamond Club(NDC) - KRW
5.902092
1 Nigella Diamond Club(NDC) - PHP
0.2413418
1 Nigella Diamond Club(NDC) - EGP
￡E.0.2045856
1 Nigella Diamond Club(NDC) - BRL
R$0.0230834
1 Nigella Diamond Club(NDC) - CAD
C$0.0058658
1 Nigella Diamond Club(NDC) - BDT
0.5132364
1 Nigella Diamond Club(NDC) - NGN
6.4923012
1 Nigella Diamond Club(NDC) - COP
$17.016095
1 Nigella Diamond Club(NDC) - ZAR
R.0.0746518
1 Nigella Diamond Club(NDC) - UAH
0.1737796
1 Nigella Diamond Club(NDC) - VES
Bs0.57814
1 Nigella Diamond Club(NDC) - CLP
$4.0934
1 Nigella Diamond Club(NDC) - PKR
Rs1.1940912
1 Nigella Diamond Club(NDC) - KZT
2.2675748
1 Nigella Diamond Club(NDC) - THB
฿0.1376564
1 Nigella Diamond Club(NDC) - TWD
NT$0.1288366
1 Nigella Diamond Club(NDC) - AED
د.إ0.0154874
1 Nigella Diamond Club(NDC) - CHF
Fr0.003376
1 Nigella Diamond Club(NDC) - HKD
HK$0.0329582
1 Nigella Diamond Club(NDC) - AMD
֏1.6180746
1 Nigella Diamond Club(NDC) - MAD
.د.م0.0380222
1 Nigella Diamond Club(NDC) - MXN
$0.079125
1 Nigella Diamond Club(NDC) - SAR
ريال0.015825
1 Nigella Diamond Club(NDC) - PLN
0.0154452
1 Nigella Diamond Club(NDC) - RON
лв0.018357
1 Nigella Diamond Club(NDC) - SEK
kr0.0405964
1 Nigella Diamond Club(NDC) - BGN
лв0.0070896
1 Nigella Diamond Club(NDC) - HUF
Ft1.4407502
1 Nigella Diamond Club(NDC) - CZK
0.0892952
1 Nigella Diamond Club(NDC) - KWD
د.ك0.0012871
1 Nigella Diamond Club(NDC) - ILS
0.014348
1 Nigella Diamond Club(NDC) - AOA
Kz3.8609202
1 Nigella Diamond Club(NDC) - BHD
.د.ب0.00159094
1 Nigella Diamond Club(NDC) - BMD
$0.00422
1 Nigella Diamond Club(NDC) - DKK
kr0.0271346
1 Nigella Diamond Club(NDC) - HNL
L0.1108172
1 Nigella Diamond Club(NDC) - MUR
0.1929806
1 Nigella Diamond Club(NDC) - NAD
$0.074694
1 Nigella Diamond Club(NDC) - NOK
kr0.0429596
1 Nigella Diamond Club(NDC) - NZD
$0.0072162
1 Nigella Diamond Club(NDC) - PAB
B/.0.00422
1 Nigella Diamond Club(NDC) - PGK
K0.0176818
1 Nigella Diamond Club(NDC) - QAR
ر.ق0.0153608
1 Nigella Diamond Club(NDC) - RSD
дин.0.4259246

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nigella Diamond Club toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Nigella Diamond Club-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Nigella Diamond Club"

Paljonko Nigella Diamond Club (NDC) on arvoltaan tänään?
NDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00422 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NDC-USD-parin nykyinen hinta?
NDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00422. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nigella Diamond Club-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NDC markkina-arvo on $ 31.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.36M USD.
Mikä oli NDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NDC saavutti ATH-hinnaksi 1.6974301396700509 USD.
Mikä oli NDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001097267523913 USD.
Mikä on NDC-rahakkeen treidausvolyymi?
NDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.62K USD.
Nouseeko NDC tänä vuonna korkeammalle?
NDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 NDC = 0.00422 USD

Treidaa NDC-rahaketta

