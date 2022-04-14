Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nigella Diamond Club (NDC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tiedot Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. Virallinen verkkosivusto: https://ndc.nigella.io Valkoinen paperi: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4 Osta NDC-rahaketta nyt!

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 35.17K $ 35.17K $ 35.17K Kokonaistarjonta: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 420.64K $ 420.64K $ 420.64K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 Nykyinen hinta: $ 0.00478 $ 0.00478 $ 0.00478 Lue lisää Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hinnasta

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NDC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NDC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NDC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NDC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nigella Diamond Club (NDC) -rahakkeen hintahistoria NDC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NDC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NDC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NDC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NDC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!