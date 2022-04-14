Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Napoli Fan Token (NAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tiedot The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Osta NAP-rahaketta nyt!

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.37M $ 7.37M $ 7.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 12.409 $ 12.409 $ 12.409 Kaikkien aikojen alin: $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 $ 0.43330404301464787 Nykyinen hinta: $ 0.7369 $ 0.7369 $ 0.7369 Lue lisää Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hinnasta

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hintahistoria NAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

