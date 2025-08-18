Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7185
$ 0.7185$ 0.7185
24 h:n matalin
$ 0.751
$ 0.751$ 0.751
24 h:n korkein
$ 0.7185
$ 0.7185$ 0.7185
$ 0.751
$ 0.751$ 0.751
$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597
$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787
-1.83%
-1.37%
-4.27%
-4.27%
Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7225. Viimeisen 24 tunnin aikana NAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.7185 ja korkeimmillaan $ 0.751 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.872712934817597, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.43330404301464787.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NAP on muuttunut -1.83% viimeisen tunnin aikana, -1.37% 24 tunnin aikana ja -4.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen markkinatiedot
No.1645
$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M
$ 52.75K
$ 52.75K$ 52.75K
$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M
4.32M
4.32M 4.32M
9,995,000
9,995,000 9,995,000
9,995,000
9,995,000 9,995,000
43.21%
CHZ
Napoli Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.75K. NAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.32M ja sen kokonaistarjonta on 9995000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.22M.
Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Napoli Fan Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.010036
-1.37%
30 päivää
$ +0.0677
+10.33%
60 päivää
$ +0.1684
+30.39%
90 päivää
$ -0.769
-51.56%
Napoli Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.010036 (-1.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Napoli Fan Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0677 (+10.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Napoli Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1684 (+30.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Napoli Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.769 (-51.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Napoli Fan Token (NAP)?
The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.
Napoli Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Napoli Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NAP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Napoli Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Napoli Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Napoli Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Napoli Fan Token (NAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Napoli Fan Token (NAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Napoli Fan Token-rahakkeelle.
Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Napoli Fan Token (NAP) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Napoli Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Napoli Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.