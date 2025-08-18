Lisätietoja NAP-rahakkeesta

NAP-rahakkeen hintatiedot

NAP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAP-rahakkeen tokenomiikka

NAP-rahakkeen hintaennuste

NAP-rahakkeen historia

NAP-osto-opas

NAP/fiat-valuuttamuunnin

NAP-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Napoli Fan Token-logo

Napoli Fan Token – hinta (NAP)

1NAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7225
$0.7225$0.7225
-1.37%1D
USD
Reaaliaikainen Napoli Fan Token (NAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:35 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7185
$ 0.7185$ 0.7185
24 h:n matalin
$ 0.751
$ 0.751$ 0.751
24 h:n korkein

$ 0.7185
$ 0.7185$ 0.7185

$ 0.751
$ 0.751$ 0.751

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

-1.83%

-1.37%

-4.27%

-4.27%

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7225. Viimeisen 24 tunnin aikana NAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.7185 ja korkeimmillaan $ 0.751 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.872712934817597, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.43330404301464787.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAP on muuttunut -1.83% viimeisen tunnin aikana, -1.37% 24 tunnin aikana ja -4.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen markkinatiedot

No.1645

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

$ 52.75K
$ 52.75K$ 52.75K

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Napoli Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.75K. NAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.32M ja sen kokonaistarjonta on 9995000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.22M.

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Napoli Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.010036-1.37%
30 päivää$ +0.0677+10.33%
60 päivää$ +0.1684+30.39%
90 päivää$ -0.769-51.56%
Napoli Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.010036 (-1.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Napoli Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0677 (+10.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Napoli Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1684 (+30.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Napoli Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.769 (-51.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Napoli Fan Token (NAP)?

Tarkista Napoli Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Napoli Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Napoli Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Napoli Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Napoli Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Napoli Fan Token (NAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Napoli Fan Token (NAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Napoli Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Napoli Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikka

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Napoli Fan Token (NAP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Napoli Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Napoli Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAP paikallisiin valuuttoihin

1 Napoli Fan Token(NAP) - VND
19,012.5875
1 Napoli Fan Token(NAP) - AUD
A$1.119875
1 Napoli Fan Token(NAP) - GBP
0.53465
1 Napoli Fan Token(NAP) - EUR
0.62135
1 Napoli Fan Token(NAP) - USD
$0.7225
1 Napoli Fan Token(NAP) - MYR
RM3.04895
1 Napoli Fan Token(NAP) - TRY
29.571925
1 Napoli Fan Token(NAP) - JPY
¥106.93
1 Napoli Fan Token(NAP) - ARS
ARS$948.158425
1 Napoli Fan Token(NAP) - RUB
58.211825
1 Napoli Fan Token(NAP) - INR
63.0887
1 Napoli Fan Token(NAP) - IDR
Rp11,844.2604
1 Napoli Fan Token(NAP) - KRW
1,011.9046
1 Napoli Fan Token(NAP) - PHP
41.2981
1 Napoli Fan Token(NAP) - EGP
￡E.35.0268
1 Napoli Fan Token(NAP) - BRL
R$3.952075
1 Napoli Fan Token(NAP) - CAD
C$0.99705
1 Napoli Fan Token(NAP) - BDT
87.87045
1 Napoli Fan Token(NAP) - NGN
1,109.825025
1 Napoli Fan Token(NAP) - COP
$2,913.300625
1 Napoli Fan Token(NAP) - ZAR
R.12.8027
1 Napoli Fan Token(NAP) - UAH
29.75255
1 Napoli Fan Token(NAP) - VES
Bs98.9825
1 Napoli Fan Token(NAP) - CLP
$700.825
1 Napoli Fan Token(NAP) - PKR
Rs203.6872
1 Napoli Fan Token(NAP) - KZT
388.22815
1 Napoli Fan Token(NAP) - THB
฿23.59685
1 Napoli Fan Token(NAP) - TWD
NT$22.029025
1 Napoli Fan Token(NAP) - AED
د.إ2.651575
1 Napoli Fan Token(NAP) - CHF
Fr0.578
1 Napoli Fan Token(NAP) - HKD
HK$5.642725
1 Napoli Fan Token(NAP) - AMD
֏276.50075
1 Napoli Fan Token(NAP) - MAD
.د.م6.509725
1 Napoli Fan Token(NAP) - MXN
$13.546875
1 Napoli Fan Token(NAP) - SAR
ريال2.709375
1 Napoli Fan Token(NAP) - PLN
2.64435
1 Napoli Fan Token(NAP) - RON
лв3.13565
1 Napoli Fan Token(NAP) - SEK
kr6.943225
1 Napoli Fan Token(NAP) - BGN
лв1.2138
1 Napoli Fan Token(NAP) - HUF
Ft246.50255
1 Napoli Fan Token(NAP) - CZK
15.280875
1 Napoli Fan Token(NAP) - KWD
د.ك0.2203625
1 Napoli Fan Token(NAP) - ILS
2.463725
1 Napoli Fan Token(NAP) - AOA
Kz662.236275
1 Napoli Fan Token(NAP) - BHD
.د.ب0.2723825
1 Napoli Fan Token(NAP) - BMD
$0.7225
1 Napoli Fan Token(NAP) - DKK
kr4.63845
1 Napoli Fan Token(NAP) - HNL
L18.994525
1 Napoli Fan Token(NAP) - MUR
33.039925
1 Napoli Fan Token(NAP) - NAD
$12.766575
1 Napoli Fan Token(NAP) - NOK
kr7.347825
1 Napoli Fan Token(NAP) - NZD
$1.235475
1 Napoli Fan Token(NAP) - PAB
B/.0.7225
1 Napoli Fan Token(NAP) - PGK
K2.99115
1 Napoli Fan Token(NAP) - QAR
ر.ق2.6299
1 Napoli Fan Token(NAP) - RSD
дин.72.84245

Napoli Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Napoli Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Napoli Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Napoli Fan Token”

Paljonko Napoli Fan Token (NAP) on arvoltaan tänään?
NAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7225 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAP-USD-parin nykyinen hinta?
NAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7225. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Napoli Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAP markkina-arvo on $ 3.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.32M USD.
Mikä oli NAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAP saavutti ATH-hinnaksi 9.872712934817597 USD.
Mikä oli NAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.43330404301464787 USD.
Mikä on NAP-rahakkeen treidausvolyymi?
NAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.75K USD.
Nouseeko NAP tänä vuonna korkeammalle?
NAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:23:35 (UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NAP-USD-laskin

Summa

NAP
NAP
USD
USD

1 NAP = 0.7225 USD

Treidaa NAP-rahaketta

NAPUSDT
$0.7225
$0.7225$0.7225
-1.40%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu