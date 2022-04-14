Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nakamoto Games (NAKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tiedot Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income. Virallinen verkkosivusto: https://www.nakamoto.games/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x311434160d7537be358930def317afb606c0d737 Osta NAKA-rahaketta nyt!

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.78M $ 37.78M $ 37.78M Kokonaistarjonta: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 105.76M $ 105.76M $ 105.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 64.30M $ 64.30M $ 64.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.3572 $ 0.3572 $ 0.3572 Lue lisää Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hinnasta

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NAKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NAKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NAKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NAKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hintahistoria NAKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NAKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NAKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NAKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NAKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NAKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

