Nakamoto Games-logo

Nakamoto Games – hinta (NAKA)

1NAKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2987
$0.2987$0.2987
-1.41%1D
USD
Reaaliaikainen Nakamoto Games (NAKA) -hintakaavio
Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.29
$ 0.29$ 0.29
24 h:n matalin
$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434
24 h:n korkein

$ 0.29
$ 0.29$ 0.29

$ 0.3434
$ 0.3434$ 0.3434

$ 7.00098225266129
$ 7.00098225266129$ 7.00098225266129

$ 0
$ 0$ 0

+1.80%

-1.41%

-19.76%

-19.76%

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.299. Viimeisen 24 tunnin aikana NAKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.29 ja korkeimmillaan $ 0.3434 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.00098225266129, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAKA on muuttunut +1.80% viimeisen tunnin aikana, -1.41% 24 tunnin aikana ja -19.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen markkinatiedot

No.694

$ 31.62M
$ 31.62M$ 31.62M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 53.82M
$ 53.82M$ 53.82M

105.76M
105.76M 105.76M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

58.75%

MATIC

Nakamoto Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.11M. NAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 105.76M ja sen kokonaistarjonta on 180000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.82M.

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nakamoto Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004272-1.41%
30 päivää$ -0.1054-26.07%
60 päivää$ -0.0011-0.37%
90 päivää$ -0.1-25.07%
Nakamoto Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004272 (-1.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nakamoto Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1054 (-26.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nakamoto Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0011 (-0.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nakamoto Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1 (-25.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nakamoto Games (NAKA)?

Tarkista Nakamoto Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nakamoto Games (NAKA)

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

Nakamoto Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nakamoto Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NAKA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nakamoto Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nakamoto Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nakamoto Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nakamoto Games (NAKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nakamoto Games (NAKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nakamoto Games-rahakkeelle.

Tarkista Nakamoto Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikka

Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nakamoto Games (NAKA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nakamoto Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nakamoto Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NAKA paikallisiin valuuttoihin

1 Nakamoto Games(NAKA) - VND
7,868.185
1 Nakamoto Games(NAKA) - AUD
A$0.46345
1 Nakamoto Games(NAKA) - GBP
0.22126
1 Nakamoto Games(NAKA) - EUR
0.25714
1 Nakamoto Games(NAKA) - USD
$0.299
1 Nakamoto Games(NAKA) - MYR
RM1.26178
1 Nakamoto Games(NAKA) - TRY
12.23807
1 Nakamoto Games(NAKA) - JPY
¥44.252
1 Nakamoto Games(NAKA) - ARS
ARS$392.90394
1 Nakamoto Games(NAKA) - RUB
24.09043
1 Nakamoto Games(NAKA) - INR
26.09074
1 Nakamoto Games(NAKA) - IDR
Rp4,901.63856
1 Nakamoto Games(NAKA) - KRW
418.76744
1 Nakamoto Games(NAKA) - PHP
17.09383
1 Nakamoto Games(NAKA) - EGP
￡E.14.49851
1 Nakamoto Games(NAKA) - BRL
R$1.63553
1 Nakamoto Games(NAKA) - CAD
C$0.41262
1 Nakamoto Games(NAKA) - BDT
36.36438
1 Nakamoto Games(NAKA) - NGN
459.29091
1 Nakamoto Games(NAKA) - COP
$1,205.64275
1 Nakamoto Games(NAKA) - ZAR
R.5.30127
1 Nakamoto Games(NAKA) - UAH
12.31282
1 Nakamoto Games(NAKA) - VES
Bs40.963
1 Nakamoto Games(NAKA) - CLP
$290.03
1 Nakamoto Games(NAKA) - PKR
Rs84.29408
1 Nakamoto Games(NAKA) - KZT
160.66466
1 Nakamoto Games(NAKA) - THB
฿9.76534
1 Nakamoto Games(NAKA) - TWD
NT$9.12249
1 Nakamoto Games(NAKA) - AED
د.إ1.09733
1 Nakamoto Games(NAKA) - CHF
Fr0.2392
1 Nakamoto Games(NAKA) - HKD
HK$2.33519
1 Nakamoto Games(NAKA) - AMD
֏114.4273
1 Nakamoto Games(NAKA) - MAD
.د.م2.69399
1 Nakamoto Games(NAKA) - MXN
$5.60924
1 Nakamoto Games(NAKA) - SAR
ريال1.12125
1 Nakamoto Games(NAKA) - PLN
1.09434
1 Nakamoto Games(NAKA) - RON
лв1.30065
1 Nakamoto Games(NAKA) - SEK
kr2.87638
1 Nakamoto Games(NAKA) - BGN
лв0.50232
1 Nakamoto Games(NAKA) - HUF
Ft102.08159
1 Nakamoto Games(NAKA) - CZK
6.32684
1 Nakamoto Games(NAKA) - KWD
د.ك0.091195
1 Nakamoto Games(NAKA) - ILS
1.01959
1 Nakamoto Games(NAKA) - AOA
Kz274.06041
1 Nakamoto Games(NAKA) - BHD
.د.ب0.112723
1 Nakamoto Games(NAKA) - BMD
$0.299
1 Nakamoto Games(NAKA) - DKK
kr1.91958
1 Nakamoto Games(NAKA) - HNL
L7.86071
1 Nakamoto Games(NAKA) - MUR
13.67327
1 Nakamoto Games(NAKA) - NAD
$5.28333
1 Nakamoto Games(NAKA) - NOK
kr3.04083
1 Nakamoto Games(NAKA) - NZD
$0.51129
1 Nakamoto Games(NAKA) - PAB
B/.0.299
1 Nakamoto Games(NAKA) - PGK
K1.23786
1 Nakamoto Games(NAKA) - QAR
ر.ق1.08836
1 Nakamoto Games(NAKA) - RSD
дин.30.17508

Nakamoto Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nakamoto Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Nakamoto Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nakamoto Games”

Paljonko Nakamoto Games (NAKA) on arvoltaan tänään?
NAKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.299 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAKA-USD-parin nykyinen hinta?
NAKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.299. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nakamoto Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAKA markkina-arvo on $ 31.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 105.76M USD.
Mikä oli NAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAKA saavutti ATH-hinnaksi 7.00098225266129 USD.
Mikä oli NAKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAKA-rahakkeen treidausvolyymi?
NAKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.11M USD.
Nouseeko NAKA tänä vuonna korkeammalle?
NAKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:10:32 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NAKA-USD-laskin

Summa

NAKA
NAKA
USD
USD

1 NAKA = 0.299 USD

