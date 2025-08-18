Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.29
24 h:n matalin
$ 0.3434
24 h:n korkein
$ 0.29
$ 0.3434
$ 7.00098225266129
$ 0
+1.80%
-1.41%
-19.76%
-19.76%
Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.299. Viimeisen 24 tunnin aikana NAKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.29 ja korkeimmillaan $ 0.3434 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.00098225266129, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NAKA on muuttunut +1.80% viimeisen tunnin aikana, -1.41% 24 tunnin aikana ja -19.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen markkinatiedot
No.694
$ 31.62M
$ 1.11M
$ 53.82M
105.76M
180,000,000
180,000,000
58.75%
MATIC
Nakamoto Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.11M. NAKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 105.76M ja sen kokonaistarjonta on 180000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.82M.
Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nakamoto Games-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.004272
-1.41%
30 päivää
$ -0.1054
-26.07%
60 päivää
$ -0.0011
-0.37%
90 päivää
$ -0.1
-25.07%
Nakamoto Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004272 (-1.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Nakamoto Games 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1054 (-26.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Nakamoto Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NAKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0011 (-0.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Nakamoto Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1 (-25.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nakamoto Games (NAKA)?
Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.
Nakamoto Games-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nakamoto Games (NAKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nakamoto Games (NAKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nakamoto Games-rahakkeelle.
Nakamoto Games (NAKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
