Mythos (MYTH) -rahakkeen tiedot Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. Virallinen verkkosivusto: http://mythos.foundation/ Block Explorer: https://explorer.mythical.market/dashboard Osta MYTH-rahaketta nyt!

Mythos (MYTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mythos (MYTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 74.80M $ 74.80M $ 74.80M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 87.40M $ 87.40M $ 87.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 Nykyinen hinta: $ 0.0874 $ 0.0874 $ 0.0874 Lue lisää Mythos (MYTH) -rahakkeen hinnasta

Mythos (MYTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mythos (MYTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MYTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MYTH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MYTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MYTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MYTH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mythos (MYTH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MYTH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MYTH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mythos (MYTH) -rahakkeen hintahistoria MYTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MYTH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MYTH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MYTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MYTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MYTH-rahakkeen hintaennuste nyt!

