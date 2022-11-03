MYTH

Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies.

NimiMYTH

SijoitusNo.451

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.02%

Kierrossa oleva tarjonta855,885,424.17

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.8558%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.993326663167192,2022-11-03

Alin hinta0.06888430126705375,2025-09-05

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...