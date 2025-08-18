Lisätietoja MUMU-rahakkeesta

Mumu The Bull-logo

Mumu The Bull – hinta (MUMU)

1MUMU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000003294
$0.000003294$0.000003294
-0.39%1D
USD
Reaaliaikainen Mumu The Bull (MUMU) -hintakaavio
Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000003198
$ 0.000003198$ 0.000003198
24 h:n matalin
$ 0.000003569
$ 0.000003569$ 0.000003569
24 h:n korkein

$ 0.000003198
$ 0.000003198$ 0.000003198

$ 0.000003569
$ 0.000003569$ 0.000003569

$ 0.000120152125296415
$ 0.000120152125296415$ 0.000120152125296415

$ 0.000002228291124841
$ 0.000002228291124841$ 0.000002228291124841

+1.94%

-0.38%

-16.23%

-16.23%

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000003294. Viimeisen 24 tunnin aikana MUMU on vaihdellut alimmillaan $ 0.000003198 ja korkeimmillaan $ 0.000003569 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUMU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000120152125296415, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000002228291124841.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUMU on muuttunut +1.94% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -16.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen markkinatiedot

No.1246

$ 7.52M
$ 7.52M$ 7.52M

$ 99.20K
$ 99.20K$ 99.20K

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

2.28T
2.28T 2.28T

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

2,329,915,213,859.14
2,329,915,213,859.14 2,329,915,213,859.14

97.99%

SOL

Mumu The Bull-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.20K. MUMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28T ja sen kokonaistarjonta on 2329915213859.14. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.67M.

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mumu The Bull-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000129-0.38%
30 päivää$ -0.000001601-32.71%
60 päivää$ +0.000000396+13.66%
90 päivää$ -0.000002226-40.33%
Mumu The Bull-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MUMU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000129 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mumu The Bull 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000001601 (-32.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mumu The Bull-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MUMU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000396 (+13.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mumu The Bull-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000002226 (-40.33%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mumu The Bull (MUMU)?

Tarkista Mumu The Bull-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mumu The Bull (MUMU)

MUMU is a meme coin on the Solana chain.

Mumu The Bull on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mumu The Bull-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MUMU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mumu The Bull-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mumu The Bull-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mumu The Bull-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mumu The Bull (MUMU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mumu The Bull (MUMU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mumu The Bull-rahakkeelle.

Tarkista Mumu The Bull-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikka

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUMU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mumu The Bull (MUMU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mumu The Bull:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mumu The Bull MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MUMU paikallisiin valuuttoihin

1 Mumu The Bull(MUMU) - VND
0.08668161
1 Mumu The Bull(MUMU) - AUD
A$0.0000051057
1 Mumu The Bull(MUMU) - GBP
0.00000243756
1 Mumu The Bull(MUMU) - EUR
0.00000283284
1 Mumu The Bull(MUMU) - USD
$0.000003294
1 Mumu The Bull(MUMU) - MYR
RM0.00001390068
1 Mumu The Bull(MUMU) - TRY
0.00013482342
1 Mumu The Bull(MUMU) - JPY
¥0.000487512
1 Mumu The Bull(MUMU) - ARS
ARS$0.00432851364
1 Mumu The Bull(MUMU) - RUB
0.00026539758
1 Mumu The Bull(MUMU) - INR
0.00028743444
1 Mumu The Bull(MUMU) - IDR
Rp0.05399999136
1 Mumu The Bull(MUMU) - KRW
0.00461344464
1 Mumu The Bull(MUMU) - PHP
0.00018831798
1 Mumu The Bull(MUMU) - EGP
￡E.0.00015972606
1 Mumu The Bull(MUMU) - BRL
R$0.00001801818
1 Mumu The Bull(MUMU) - CAD
C$0.00000454572
1 Mumu The Bull(MUMU) - BDT
0.00040061628
1 Mumu The Bull(MUMU) - NGN
0.00505988046
1 Mumu The Bull(MUMU) - COP
$0.0132822315
1 Mumu The Bull(MUMU) - ZAR
R.0.00005840262
1 Mumu The Bull(MUMU) - UAH
0.00013564692
1 Mumu The Bull(MUMU) - VES
Bs0.000451278
1 Mumu The Bull(MUMU) - CLP
$0.00319518
1 Mumu The Bull(MUMU) - PKR
Rs0.00092864448
1 Mumu The Bull(MUMU) - KZT
0.00176999796
1 Mumu The Bull(MUMU) - THB
฿0.00010758204
1 Mumu The Bull(MUMU) - TWD
NT$0.00010049994
1 Mumu The Bull(MUMU) - AED
د.إ0.00001208898
1 Mumu The Bull(MUMU) - CHF
Fr0.0000026352
1 Mumu The Bull(MUMU) - HKD
HK$0.00002572614
1 Mumu The Bull(MUMU) - AMD
֏0.0012606138
1 Mumu The Bull(MUMU) - MAD
.د.م0.00002967894
1 Mumu The Bull(MUMU) - MXN
$0.00006179544
1 Mumu The Bull(MUMU) - SAR
ريال0.0000123525
1 Mumu The Bull(MUMU) - PLN
0.00001205604
1 Mumu The Bull(MUMU) - RON
лв0.0000143289
1 Mumu The Bull(MUMU) - SEK
kr0.00003168828
1 Mumu The Bull(MUMU) - BGN
лв0.00000553392
1 Mumu The Bull(MUMU) - HUF
Ft0.00112460454
1 Mumu The Bull(MUMU) - CZK
0.00006970104
1 Mumu The Bull(MUMU) - KWD
د.ك0.00000100467
1 Mumu The Bull(MUMU) - ILS
0.00001123254
1 Mumu The Bull(MUMU) - AOA
Kz0.00301924746
1 Mumu The Bull(MUMU) - BHD
.د.ب0.000001241838
1 Mumu The Bull(MUMU) - BMD
$0.000003294
1 Mumu The Bull(MUMU) - DKK
kr0.00002114748
1 Mumu The Bull(MUMU) - HNL
L0.00008659926
1 Mumu The Bull(MUMU) - MUR
0.00015063462
1 Mumu The Bull(MUMU) - NAD
$0.00005820498
1 Mumu The Bull(MUMU) - NOK
kr0.00003349998
1 Mumu The Bull(MUMU) - NZD
$0.00000563274
1 Mumu The Bull(MUMU) - PAB
B/.0.000003294
1 Mumu The Bull(MUMU) - PGK
K0.00001363716
1 Mumu The Bull(MUMU) - QAR
ر.ق0.00001199016
1 Mumu The Bull(MUMU) - RSD
дин.0.00033243048

Mumu The Bull-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mumu The Bull toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Mumu The Bull-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mumu The Bull”

Paljonko Mumu The Bull (MUMU) on arvoltaan tänään?
MUMU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000003294 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUMU-USD-parin nykyinen hinta?
MUMU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000003294. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mumu The Bull-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUMU markkina-arvo on $ 7.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28T USD.
Mikä oli MUMU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUMU saavutti ATH-hinnaksi 0.000120152125296415 USD.
Mikä oli MUMU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUMU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000002228291124841 USD.
Mikä on MUMU-rahakkeen treidausvolyymi?
MUMU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.20K USD.
Nouseeko MUMU tänä vuonna korkeammalle?
MUMU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUMU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
