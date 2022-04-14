Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mumu The Bull (MUMU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tiedot MUMU is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.mumu.ing Block Explorer: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Osta MUMU-rahaketta nyt!

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.82M $ 7.82M $ 7.82M Kokonaistarjonta: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.98M $ 7.98M $ 7.98M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 Nykyinen hinta: $ 0.000003427 $ 0.000003427 $ 0.000003427 Lue lisää Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen hinnasta

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MUMU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MUMU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MUMU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MUMU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MUMU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MUMU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MUMU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mumu The Bull (MUMU) -rahakkeen hintahistoria MUMU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MUMU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MUMU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MUMU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MUMU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MUMU-rahakkeen hintaennuste nyt!

