MSQUARE (MSQ) -rahakkeen tiedot MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform. Virallinen verkkosivusto: https://globalmsq.com Valkoinen paperi: https://globalmsq.com/wp-content/uploads/2022/10/%EC%98%81%EC%96%B4MSQUARE_WHITEPAPER_VER.3.3_-2.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6A8Ec2d9BfBDD20A7F5A4E89D640F7E7cebA4499 Osta MSQ-rahaketta nyt!

MSQUARE (MSQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MSQUARE (MSQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 79.91M $ 79.91M $ 79.91M Kokonaistarjonta: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.99M $ 5.99M $ 5.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 345.75M $ 345.75M $ 345.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 60 $ 60 $ 60 Kaikkien aikojen alin: $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 $ 0.16930807804791836 Nykyinen hinta: $ 13.341 $ 13.341 $ 13.341 Lue lisää MSQUARE (MSQ) -rahakkeen hinnasta

MSQUARE (MSQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MSQUARE (MSQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MSQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MSQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MSQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MSQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MSQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MSQUARE (MSQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MSQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MSQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

MSQUARE (MSQ) -rahakkeen hintahistoria MSQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MSQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MSQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MSQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MSQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MSQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

