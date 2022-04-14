Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Partisia Blockchain (MPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen tiedot Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry’s most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Virallinen verkkosivusto: https://partisiablockchain.com/ Valkoinen paperi: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Block Explorer: https://browser.partisiablockchain.com/ Osta MPC-rahaketta nyt!

Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Kokonaistarjonta: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 359.33M $ 359.33M $ 359.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 Nykyinen hinta: $ 0.01925 $ 0.01925 $ 0.01925 Lue lisää Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen hinnasta

Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Partisia Blockchain (MPC) -rahakkeen hintahistoria MPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!