Moonriver-logo

Moonriver – hinta (MOVR)

1MOVR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.361
$6.361
+0.95%1D
USD
Reaaliaikainen Moonriver (MOVR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:44 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.259
$ 6.259
24 h:n matalin
$ 6.603
$ 6.603
24 h:n korkein

$ 6.259
$ 6.259

$ 6.603
$ 6.603

$ 495.7138640349697
$ 495.7138640349697

$ 0
$ 0

+0.98%

+0.95%

+1.11%

+1.11%

Moonriver (MOVR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.361. Viimeisen 24 tunnin aikana MOVR on vaihdellut alimmillaan $ 6.259 ja korkeimmillaan $ 6.603 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 495.7138640349697, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOVR on muuttunut +0.98% viimeisen tunnin aikana, +0.95% 24 tunnin aikana ja +1.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moonriver (MOVR) -rahakkeen markkinatiedot

No.492

$ 62.40M
$ 62.40M

$ 497.40K
$ 497.40K

$ 76.67M
$ 76.67M

9.81M
9.81M

--
--

12,053,861
12,053,861

MOVR

Moonriver-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 497.40K. MOVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.81M ja sen kokonaistarjonta on 12053861. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.67M.

Moonriver (MOVR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Moonriver-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.05986+0.95%
30 päivää$ -0.848-11.77%
60 päivää$ +1.41+28.47%
90 päivää$ -0.73-10.30%
Moonriver-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MOVR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.05986 (+0.95%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Moonriver 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.848 (-11.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Moonriver-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOVR-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.41 (+28.47%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Moonriver-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.73 (-10.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Moonriver (MOVR)?

Tarkista Moonriver-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Moonriver-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MOVR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Moonriver-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Moonriver-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Moonriver-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moonriver (MOVR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moonriver (MOVR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moonriver-rahakkeelle.

Tarkista Moonriver-rahakkeen hintaennuste nyt!

Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikka

Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOVR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Moonriver (MOVR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Moonriver:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Moonriver MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOVR paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moonriver”

Paljonko Moonriver (MOVR) on arvoltaan tänään?
MOVR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOVR-USD-parin nykyinen hinta?
MOVR -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moonriver-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOVR markkina-arvo on $ 62.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOVR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.81M USD.
Mikä oli MOVR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOVR saavutti ATH-hinnaksi 495.7138640349697 USD.
Mikä oli MOVR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOVR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOVR-rahakkeen treidausvolyymi?
MOVR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 497.40K USD.
Nouseeko MOVR tänä vuonna korkeammalle?
MOVR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOVR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:31:44 (UTC+8)

$6.361
