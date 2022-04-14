Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Moonriver (MOVR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Moonriver (MOVR) -rahakkeen tiedot Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Virallinen verkkosivusto: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Valkoinen paperi: https://docs.moonbeam.network/ Block Explorer: https://moonriver.moonscan.io/ Osta MOVR-rahaketta nyt!

Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Moonriver (MOVR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 64.39M $ 64.39M $ 64.39M Kokonaistarjonta: $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 79.13M $ 79.13M $ 79.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 635 $ 635 $ 635 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 6.562 $ 6.562 $ 6.562 Lue lisää Moonriver (MOVR) -rahakkeen hinnasta

Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Moonriver (MOVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOVR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOVR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOVR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOVR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Moonriver (MOVR) -rahakkeen hintahistoria MOVR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOVR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOVR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOVR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOVR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOVR-rahakkeen hintaennuste nyt!

