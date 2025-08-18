Lisätietoja MOODENG-rahakkeesta

Moo Deng-logo

Moo Deng – hinta (MOODENG)

1MOODENG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.14474
+0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Moo Deng (MOODENG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:36 (UTC+8)

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.14391
24 h:n matalin
$ 0.15273
24 h:n korkein

$ 0.14391
$ 0.15273
$ 0.6910521762606505
$ 0.00000706993278775
-0.47%

+0.06%

-9.62%

-9.62%

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.14474. Viimeisen 24 tunnin aikana MOODENG on vaihdellut alimmillaan $ 0.14391 ja korkeimmillaan $ 0.15273 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOODENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6910521762606505, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000706993278775.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOODENG on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -9.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen markkinatiedot

No.278

$ 143.29M
$ 4.19M
$ 143.29M
989.97M
989,971,791.17
989,971,791.17
100.00%

SOL

Moo Deng-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 143.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.19M. MOODENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.97M ja sen kokonaistarjonta on 989971791.17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 143.29M.

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Moo Deng-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000868+0.06%
30 päivää$ -0.07115-32.96%
60 päivää$ +0.02132+17.27%
90 päivää$ -0.13624-48.49%
Moo Deng-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MOODENG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000868 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Moo Deng 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.07115 (-32.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Moo Deng-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MOODENG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02132 (+17.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Moo Deng-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.13624 (-48.49%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Moo Deng (MOODENG)?

Tarkista Moo Deng-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Moo Deng (MOODENG)

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

Moo Deng on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Moo Deng-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MOODENG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Moo Deng-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Moo Deng-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Moo Deng-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moo Deng (MOODENG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moo Deng (MOODENG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moo Deng-rahakkeelle.

Tarkista Moo Deng-rahakkeen hintaennuste nyt!

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikka

Moo Deng (MOODENG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOODENG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Moo Deng (MOODENG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Moo Deng:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Moo Deng MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MOODENG paikallisiin valuuttoihin

1 Moo Deng(MOODENG) - VND
3,808.8331
1 Moo Deng(MOODENG) - AUD
A$0.224347
1 Moo Deng(MOODENG) - GBP
0.1071076
1 Moo Deng(MOODENG) - EUR
0.1244764
1 Moo Deng(MOODENG) - USD
$0.14474
1 Moo Deng(MOODENG) - MYR
RM0.6108028
1 Moo Deng(MOODENG) - TRY
5.9242082
1 Moo Deng(MOODENG) - JPY
¥21.42152
1 Moo Deng(MOODENG) - ARS
ARS$189.9466442
1 Moo Deng(MOODENG) - RUB
11.6617018
1 Moo Deng(MOODENG) - INR
12.6386968
1 Moo Deng(MOODENG) - IDR
Rp2,372.7865056
1 Moo Deng(MOODENG) - KRW
202.7170544
1 Moo Deng(MOODENG) - PHP
8.2733384
1 Moo Deng(MOODENG) - EGP
￡E.7.0169952
1 Moo Deng(MOODENG) - BRL
R$0.7917278
1 Moo Deng(MOODENG) - CAD
C$0.1997412
1 Moo Deng(MOODENG) - BDT
17.6032788
1 Moo Deng(MOODENG) - NGN
222.3336666
1 Moo Deng(MOODENG) - COP
$583.627865
1 Moo Deng(MOODENG) - ZAR
R.2.5647928
1 Moo Deng(MOODENG) - UAH
5.9603932
1 Moo Deng(MOODENG) - VES
Bs19.82938
1 Moo Deng(MOODENG) - CLP
$140.3978
1 Moo Deng(MOODENG) - PKR
Rs40.8051008
1 Moo Deng(MOODENG) - KZT
77.7745916
1 Moo Deng(MOODENG) - THB
฿4.7272084
1 Moo Deng(MOODENG) - TWD
NT$4.4131226
1 Moo Deng(MOODENG) - AED
د.إ0.5311958
1 Moo Deng(MOODENG) - CHF
Fr0.115792
1 Moo Deng(MOODENG) - HKD
HK$1.1304194
1 Moo Deng(MOODENG) - AMD
֏55.391998
1 Moo Deng(MOODENG) - MAD
.د.م1.3041074
1 Moo Deng(MOODENG) - MXN
$2.713875
1 Moo Deng(MOODENG) - SAR
ريال0.542775
1 Moo Deng(MOODENG) - PLN
0.5297484
1 Moo Deng(MOODENG) - RON
лв0.6281716
1 Moo Deng(MOODENG) - SEK
kr1.3909514
1 Moo Deng(MOODENG) - BGN
лв0.2431632
1 Moo Deng(MOODENG) - HUF
Ft49.3823932
1 Moo Deng(MOODENG) - CZK
3.061251
1 Moo Deng(MOODENG) - KWD
د.ك0.0441457
1 Moo Deng(MOODENG) - ILS
0.4935634
1 Moo Deng(MOODENG) - AOA
Kz132.6672366
1 Moo Deng(MOODENG) - BHD
.د.ب0.05456698
1 Moo Deng(MOODENG) - BMD
$0.14474
1 Moo Deng(MOODENG) - DKK
kr0.9292308
1 Moo Deng(MOODENG) - HNL
L3.8052146
1 Moo Deng(MOODENG) - MUR
6.6189602
1 Moo Deng(MOODENG) - NAD
$2.5575558
1 Moo Deng(MOODENG) - NOK
kr1.4720058
1 Moo Deng(MOODENG) - NZD
$0.2475054
1 Moo Deng(MOODENG) - PAB
B/.0.14474
1 Moo Deng(MOODENG) - PGK
K0.5992236
1 Moo Deng(MOODENG) - QAR
ر.ق0.5268536
1 Moo Deng(MOODENG) - RSD
дин.14.5926868

Moo Deng-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Moo Deng toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Moo Deng-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moo Deng”

Paljonko Moo Deng (MOODENG) on arvoltaan tänään?
MOODENG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14474 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOODENG-USD-parin nykyinen hinta?
MOODENG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.14474. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moo Deng-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOODENG markkina-arvo on $ 143.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOODENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOODENG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.97M USD.
Mikä oli MOODENG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOODENG saavutti ATH-hinnaksi 0.6910521762606505 USD.
Mikä oli MOODENG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOODENG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000706993278775 USD.
Mikä on MOODENG-rahakkeen treidausvolyymi?
MOODENG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 4.19M USD.
Nouseeko MOODENG tänä vuonna korkeammalle?
MOODENG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOODENG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

