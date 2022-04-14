Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mode Network (MODE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mode Network (MODE) -rahakkeen tiedot Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Virallinen verkkosivusto: https://www.mode.network/ Valkoinen paperi: https://docs.mode.network/ Block Explorer: https://explorer.mode.network/

Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mode Network (MODE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.70M Kokonaistarjonta: $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.50B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.206 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000998987259358957 Nykyinen hinta: $ 0.00228

Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MODE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MODE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Kuinka MODE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mode Network (MODE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MODE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

Mode Network (MODE) -rahakkeen hintahistoria MODE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MODE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MODE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MODE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

