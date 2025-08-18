Lisätietoja MODE-rahakkeesta

MODE-rahakkeen hintatiedot

MODE-rahakkeen valkoinen paperi

MODE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MODE-rahakkeen tokenomiikka

MODE-rahakkeen hintaennuste

MODE-rahakkeen historia

MODE-osto-opas

MODE/fiat-valuuttamuunnin

MODE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Mode Network-logo

Mode Network – hinta (MODE)

1MODE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001833
$0.001833$0.001833
-0.43%1D
USD
Reaaliaikainen Mode Network (MODE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:50 (UTC+8)

Mode Network (MODE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001821
$ 0.001821$ 0.001821
24 h:n matalin
$ 0.001915
$ 0.001915$ 0.001915
24 h:n korkein

$ 0.001821
$ 0.001821$ 0.001821

$ 0.001915
$ 0.001915$ 0.001915

$ 0.11766770346399462
$ 0.11766770346399462$ 0.11766770346399462

$ 0.000998987259358957
$ 0.000998987259358957$ 0.000998987259358957

-0.28%

-0.43%

-13.24%

-13.24%

Mode Network (MODE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001829. Viimeisen 24 tunnin aikana MODE on vaihdellut alimmillaan $ 0.001821 ja korkeimmillaan $ 0.001915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11766770346399462, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000998987259358957.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MODE on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -13.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mode Network (MODE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1456

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 56.25K
$ 56.25K$ 56.25K

$ 18.29M
$ 18.29M$ 18.29M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MODE

Mode Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.25K. MODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.50B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.29M.

Mode Network (MODE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mode Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000792-0.43%
30 päivää$ -0.000929-33.69%
60 päivää$ +0.00002+1.10%
90 päivää$ -0.001753-48.94%
Mode Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MODE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000792 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mode Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000929 (-33.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mode Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MODE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002 (+1.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mode Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001753 (-48.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mode Network (MODE)?

Tarkista Mode Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mode Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MODE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mode Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mode Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mode Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mode Network (MODE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mode Network (MODE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mode Network-rahakkeelle.

Tarkista Mode Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikka

Mode Network (MODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MODE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mode Network (MODE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mode Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mode Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MODE paikallisiin valuuttoihin

1 Mode Network(MODE) - VND
48.130135
1 Mode Network(MODE) - AUD
A$0.00283495
1 Mode Network(MODE) - GBP
0.00135346
1 Mode Network(MODE) - EUR
0.00157294
1 Mode Network(MODE) - USD
$0.001829
1 Mode Network(MODE) - MYR
RM0.00771838
1 Mode Network(MODE) - TRY
0.07486097
1 Mode Network(MODE) - JPY
¥0.270692
1 Mode Network(MODE) - ARS
ARS$2.40341574
1 Mode Network(MODE) - RUB
0.14738082
1 Mode Network(MODE) - INR
0.15963512
1 Mode Network(MODE) - IDR
Rp29.98360176
1 Mode Network(MODE) - KRW
2.56162424
1 Mode Network(MODE) - PHP
0.10458222
1 Mode Network(MODE) - EGP
￡E.0.08866992
1 Mode Network(MODE) - BRL
R$0.01000463
1 Mode Network(MODE) - CAD
C$0.00254231
1 Mode Network(MODE) - BDT
0.22244298
1 Mode Network(MODE) - NGN
2.80950861
1 Mode Network(MODE) - COP
$7.37498525
1 Mode Network(MODE) - ZAR
R.0.03240988
1 Mode Network(MODE) - UAH
0.07531822
1 Mode Network(MODE) - VES
Bs0.250573
1 Mode Network(MODE) - CLP
$1.77413
1 Mode Network(MODE) - PKR
Rs0.51563168
1 Mode Network(MODE) - KZT
0.98279486
1 Mode Network(MODE) - THB
฿0.05973514
1 Mode Network(MODE) - TWD
NT$0.05580279
1 Mode Network(MODE) - AED
د.إ0.00671243
1 Mode Network(MODE) - CHF
Fr0.0014632
1 Mode Network(MODE) - HKD
HK$0.01428449
1 Mode Network(MODE) - AMD
֏0.6999583
1 Mode Network(MODE) - MAD
.د.م0.01647929
1 Mode Network(MODE) - MXN
$0.03431204
1 Mode Network(MODE) - SAR
ريال0.00685875
1 Mode Network(MODE) - PLN
0.00669414
1 Mode Network(MODE) - RON
лв0.00795615
1 Mode Network(MODE) - SEK
kr0.01759498
1 Mode Network(MODE) - BGN
лв0.00307272
1 Mode Network(MODE) - HUF
Ft0.62465837
1 Mode Network(MODE) - CZK
0.03873822
1 Mode Network(MODE) - KWD
د.ك0.000557845
1 Mode Network(MODE) - ILS
0.00623689
1 Mode Network(MODE) - AOA
Kz1.67644311
1 Mode Network(MODE) - BHD
.د.ب0.000687704
1 Mode Network(MODE) - BMD
$0.001829
1 Mode Network(MODE) - DKK
kr0.01176047
1 Mode Network(MODE) - HNL
L0.04808441
1 Mode Network(MODE) - MUR
0.08364017
1 Mode Network(MODE) - NAD
$0.03231843
1 Mode Network(MODE) - NOK
kr0.01860093
1 Mode Network(MODE) - NZD
$0.00312759
1 Mode Network(MODE) - PAB
B/.0.001829
1 Mode Network(MODE) - PGK
K0.00757206
1 Mode Network(MODE) - QAR
ر.ق0.00665756
1 Mode Network(MODE) - RSD
дин.0.18467413

Mode Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mode Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mode Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mode Network”

Paljonko Mode Network (MODE) on arvoltaan tänään?
MODE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001829 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MODE-USD-parin nykyinen hinta?
MODE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001829. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mode Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MODE markkina-arvo on $ 4.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.50B USD.
Mikä oli MODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MODE saavutti ATH-hinnaksi 0.11766770346399462 USD.
Mikä oli MODE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MODE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000998987259358957 USD.
Mikä on MODE-rahakkeen treidausvolyymi?
MODE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.25K USD.
Nouseeko MODE tänä vuonna korkeammalle?
MODE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MODE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:20:50 (UTC+8)

Mode Network (MODE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MODE-USD-laskin

Summa

MODE
MODE
USD
USD

1 MODE = 0.001829 USD

Treidaa MODE-rahaketta

MODEUSDT
$0.001833
$0.001833$0.001833
-0.27%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu