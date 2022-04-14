MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MLXC (MLXC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MLXC (MLXC) -rahakkeen tiedot The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. Virallinen verkkosivusto: https://marvellex.com/ Valkoinen paperi: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Block Explorer: https://explorer.marvellex.com/ Osta MLXC-rahaketta nyt!

MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MLXC (MLXC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: -- -- -- Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 Nykyinen hinta: -- -- -- Lue lisää MLXC (MLXC) -rahakkeen hinnasta

MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MLXC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MLXC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MLXC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MLXC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MLXC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MLXC (MLXC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MLXC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MLXC-rahakkeita MEXCistä nyt!

MLXC (MLXC) -rahakkeen hintahistoria MLXC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MLXC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MLXC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MLXC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MLXC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MLXC-rahakkeen hintaennuste nyt!

