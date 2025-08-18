Lisätietoja MLXC-rahakkeesta

MLXC-logo

MLXC – hinta (MLXC)

1MLXC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000002692
$0.000002692
-7.23%1D
USD
Reaaliaikainen MLXC (MLXC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:19:34 (UTC+8)

MLXC (MLXC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000002651
$ 0.000002651
24 h:n matalin
$ 0.00000303
$ 0.00000303
24 h:n korkein

$ 0.000002651
$ 0.000002651

$ 0.00000303
$ 0.00000303

$ 0.5147779503691295
$ 0.5147779503691295

$ 0.00000013969110984
$ 0.00000013969110984

-0.04%

-7.23%

-7.78%

-7.78%

MLXC (MLXC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000002692. Viimeisen 24 tunnin aikana MLXC on vaihdellut alimmillaan $ 0.000002651 ja korkeimmillaan $ 0.00000303 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MLXC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5147779503691295, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000013969110984.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MLXC on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -7.23% 24 tunnin aikana ja -7.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MLXC (MLXC) -rahakkeen markkinatiedot

No.7425

$ 0.00
$ 0.00

$ 15.79K
$ 15.79K

$ 1.88M
$ 1.88M

0.00
0.00

700,000,000,000
700,000,000,000

650,000,000,000
650,000,000,000

0.00%

MLXC

MLXC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.79K. MLXC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 650000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.88M.

MLXC (MLXC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MLXC-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000002098-7.23%
30 päivää$ -0.000004093-60.33%
60 päivää$ -0.000000606-18.38%
90 päivää$ -0.000000094-3.38%
MLXC-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MLXC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000002098 (-7.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MLXC 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000004093 (-60.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MLXC-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MLXC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000606 (-18.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MLXC-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000094 (-3.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MLXC (MLXC)?

Tarkista MLXC-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MLXC (MLXC)

The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.

MLXC on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MLXC-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MLXC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MLXC-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MLXC-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MLXC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MLXC (MLXC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MLXC (MLXC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MLXC-rahakkeelle.

Tarkista MLXC-rahakkeen hintaennuste nyt!

MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikka

MLXC (MLXC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MLXC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MLXC (MLXC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MLXC:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MLXC MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MLXC paikallisiin valuuttoihin

MLXC-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MLXC toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MLXC-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MLXC”

Paljonko MLXC (MLXC) on arvoltaan tänään?
MLXC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000002692 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MLXC-USD-parin nykyinen hinta?
MLXC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000002692. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MLXC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MLXC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MLXC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MLXC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MLXC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MLXC saavutti ATH-hinnaksi 0.5147779503691295 USD.
Mikä oli MLXC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MLXC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000013969110984 USD.
Mikä on MLXC-rahakkeen treidausvolyymi?
MLXC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 15.79K USD.
Nouseeko MLXC tänä vuonna korkeammalle?
MLXC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MLXC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:19:34 (UTC+8)

MLXC (MLXC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MLXC-USD-laskin

Summa

MLXC
MLXC
USD
USD

1 MLXC = 0.000002692 USD

Treidaa MLXC-rahaketta

MLXCUSDT
$0.000002692
$0.000002692
-7.23%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu