MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tiedot Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE. Virallinen verkkosivusto: https://www.minxtoken.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.minxtoken.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x552f4D98F338fBbD3175ddf38cE1260F403Bbba2 Osta MINX-rahaketta nyt!

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 139.99K $ 139.99K $ 139.99K Kokonaistarjonta: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.05909 $ 0.05909 $ 0.05909 Lue lisää MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen hinnasta

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MINX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MINX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MINX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MINX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MINX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MINX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MINX-rahakkeita MEXCistä nyt!

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen hintahistoria MINX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MINX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MINX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MINX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MINX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MINX-rahakkeen hintaennuste nyt!

