Lisätietoja MINX-rahakkeesta

MINX-rahakkeen hintatiedot

MINX-rahakkeen valkoinen paperi

MINX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MINX-rahakkeen tokenomiikka

MINX-rahakkeen hintaennuste

MINX-rahakkeen historia

MINX-osto-opas

MINX/fiat-valuuttamuunnin

MINX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MINX TOKEN-logo

MINX TOKEN – hinta (MINX)

1MINX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05974
$0.05974$0.05974
+0.15%1D
USD
Reaaliaikainen MINX TOKEN (MINX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:08:27 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.058
$ 0.058$ 0.058
24 h:n matalin
$ 0.06023
$ 0.06023$ 0.06023
24 h:n korkein

$ 0.058
$ 0.058$ 0.058

$ 0.06023
$ 0.06023$ 0.06023

--
----

--
----

-0.11%

+0.15%

+0.48%

+0.48%

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05974. Viimeisen 24 tunnin aikana MINX on vaihdellut alimmillaan $ 0.058 ja korkeimmillaan $ 0.06023 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MINX on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja +0.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 141.52K
$ 141.52K$ 141.52K

$ 111.56K
$ 111.56K$ 111.56K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

2.37M
2.37M 2.37M

35,000,000
35,000,000 35,000,000

MATIC

MINX TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 141.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.56K. MINX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.37M ja sen kokonaistarjonta on 35000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.09M.

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MINX TOKEN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000895+0.15%
30 päivää$ -0.00158-2.58%
60 päivää$ -0.01496-20.03%
90 päivää$ -0.03097-34.15%
MINX TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MINX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000895 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MINX TOKEN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00158 (-2.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MINX TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MINX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01496 (-20.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MINX TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03097 (-34.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MINX TOKEN (MINX)?

Tarkista MINX TOKEN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MINX TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MINX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MINX TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MINX TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MINX TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MINX TOKEN (MINX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MINX TOKEN (MINX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MINX TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista MINX TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikka

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MINX TOKEN (MINX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MINX TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MINX TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MINX paikallisiin valuuttoihin

1 MINX TOKEN(MINX) - VND
1,572.0581
1 MINX TOKEN(MINX) - AUD
A$0.092597
1 MINX TOKEN(MINX) - GBP
0.0442076
1 MINX TOKEN(MINX) - EUR
0.0513764
1 MINX TOKEN(MINX) - USD
$0.05974
1 MINX TOKEN(MINX) - MYR
RM0.2521028
1 MINX TOKEN(MINX) - TRY
2.4451582
1 MINX TOKEN(MINX) - JPY
¥8.84152
1 MINX TOKEN(MINX) - ARS
ARS$78.5019444
1 MINX TOKEN(MINX) - RUB
4.8132518
1 MINX TOKEN(MINX) - INR
5.2129124
1 MINX TOKEN(MINX) - IDR
Rp979.3441056
1 MINX TOKEN(MINX) - KRW
83.6694544
1 MINX TOKEN(MINX) - PHP
3.4153358
1 MINX TOKEN(MINX) - EGP
￡E.2.8967926
1 MINX TOKEN(MINX) - BRL
R$0.3267778
1 MINX TOKEN(MINX) - CAD
C$0.0824412
1 MINX TOKEN(MINX) - BDT
7.2655788
1 MINX TOKEN(MINX) - NGN
91.7660166
1 MINX TOKEN(MINX) - COP
$240.886615
1 MINX TOKEN(MINX) - ZAR
R.1.0591902
1 MINX TOKEN(MINX) - UAH
2.4600932
1 MINX TOKEN(MINX) - VES
Bs8.18438
1 MINX TOKEN(MINX) - CLP
$57.9478
1 MINX TOKEN(MINX) - PKR
Rs16.8419008
1 MINX TOKEN(MINX) - KZT
32.1006916
1 MINX TOKEN(MINX) - THB
฿1.9511084
1 MINX TOKEN(MINX) - TWD
NT$1.8226674
1 MINX TOKEN(MINX) - AED
د.إ0.2192458
1 MINX TOKEN(MINX) - CHF
Fr0.047792
1 MINX TOKEN(MINX) - HKD
HK$0.4665694
1 MINX TOKEN(MINX) - AMD
֏22.862498
1 MINX TOKEN(MINX) - MAD
.د.م0.5382574
1 MINX TOKEN(MINX) - MXN
$1.1207224
1 MINX TOKEN(MINX) - SAR
ريال0.224025
1 MINX TOKEN(MINX) - PLN
0.2186484
1 MINX TOKEN(MINX) - RON
лв0.259869
1 MINX TOKEN(MINX) - SEK
kr0.5746988
1 MINX TOKEN(MINX) - BGN
лв0.1003632
1 MINX TOKEN(MINX) - HUF
Ft20.3958334
1 MINX TOKEN(MINX) - CZK
1.2640984
1 MINX TOKEN(MINX) - KWD
د.ك0.0182207
1 MINX TOKEN(MINX) - ILS
0.2037134
1 MINX TOKEN(MINX) - AOA
Kz54.7570866
1 MINX TOKEN(MINX) - BHD
.د.ب0.02252198
1 MINX TOKEN(MINX) - BMD
$0.05974
1 MINX TOKEN(MINX) - DKK
kr0.3835308
1 MINX TOKEN(MINX) - HNL
L1.5705646
1 MINX TOKEN(MINX) - MUR
2.7319102
1 MINX TOKEN(MINX) - NAD
$1.0556058
1 MINX TOKEN(MINX) - NOK
kr0.6075558
1 MINX TOKEN(MINX) - NZD
$0.1021554
1 MINX TOKEN(MINX) - PAB
B/.0.05974
1 MINX TOKEN(MINX) - PGK
K0.2473236
1 MINX TOKEN(MINX) - QAR
ر.ق0.2174536
1 MINX TOKEN(MINX) - RSD
дин.6.0289608

MINX TOKEN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MINX TOKEN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MINX TOKEN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MINX TOKEN”

Paljonko MINX TOKEN (MINX) on arvoltaan tänään?
MINX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MINX-USD-parin nykyinen hinta?
MINX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05974. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MINX TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MINX markkina-arvo on $ 141.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MINX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MINX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.37M USD.
Mikä oli MINX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MINX saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli MINX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MINX-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on MINX-rahakkeen treidausvolyymi?
MINX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.56K USD.
Nouseeko MINX tänä vuonna korkeammalle?
MINX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MINX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:08:27 (UTC+8)

MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MINX-USD-laskin

Summa

MINX
MINX
USD
USD

1 MINX = 0.05974 USD

Treidaa MINX-rahaketta

MINXUSDT
$0.05974
$0.05974$0.05974
+0.15%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu