MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05974. Viimeisen 24 tunnin aikana MINX on vaihdellut alimmillaan $ 0.058 ja korkeimmillaan $ 0.06023 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MINX on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja +0.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen markkinatiedot
$ 141.52K
$ 141.52K
$ 111.56K
$ 111.56K
$ 2.09M
$ 2.09M
2.37M
2.37M
35,000,000
35,000,000
MATIC
MINX TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 141.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 111.56K. MINX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.37M ja sen kokonaistarjonta on 35000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.09M.
MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MINX TOKEN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000895
+0.15%
30 päivää
$ -0.00158
-2.58%
60 päivää
$ -0.01496
-20.03%
90 päivää
$ -0.03097
-34.15%
MINX TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MINX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000895 (+0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MINX TOKEN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00158 (-2.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MINX TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MINX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01496 (-20.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MINX TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03097 (-34.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MINX TOKEN (MINX)?
Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.
MINX TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MINX TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MINX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue MINX TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MINX TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
MINX TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon MINX TOKEN (MINX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MINX TOKEN (MINX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MINX TOKEN-rahakkeelle.
MINX TOKEN (MINX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
MINX TOKEN (MINX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa MINX TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MINX TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.