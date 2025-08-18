MINE COIN (MIH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2066. Viimeisen 24 tunnin aikana MIH on vaihdellut alimmillaan $ 0.2065 ja korkeimmillaan $ 0.207 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2556823269040955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004984983031285195.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MIH on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MINE COIN (MIH) -rahakkeen markkinatiedot
No.4881
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M
$ 413.20M
$ 413.20M$ 413.20M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
BSC
MINE COIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.32M. MIH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 413.20M.
MINE COIN (MIH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MINE COIN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0032
-1.53%
60 päivää
$ +0.0081
+4.08%
90 päivää
$ +0.1066
+106.60%
MINE COIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MIH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MINE COIN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0032 (-1.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MINE COIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MIH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0081 (+4.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MINE COIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1066 (+106.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MINE COIN (MIH)?
MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.
