Lisätietoja MIH-rahakkeesta

MIH-rahakkeen hintatiedot

MIH-rahakkeen valkoinen paperi

MIH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MIH-rahakkeen tokenomiikka

MIH-rahakkeen hintaennuste

MIH-rahakkeen historia

MIH-osto-opas

MIH/fiat-valuuttamuunnin

MIH-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MINE COIN-logo

MINE COIN – hinta (MIH)

1MIH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2066
$0.2066$0.2066
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen MINE COIN (MIH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:19:13 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2065
$ 0.2065$ 0.2065
24 h:n matalin
$ 0.207
$ 0.207$ 0.207
24 h:n korkein

$ 0.2065
$ 0.2065$ 0.2065

$ 0.207
$ 0.207$ 0.207

$ 0.2556823269040955
$ 0.2556823269040955$ 0.2556823269040955

$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195

-0.20%

0.00%

-0.20%

-0.20%

MINE COIN (MIH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2066. Viimeisen 24 tunnin aikana MIH on vaihdellut alimmillaan $ 0.2065 ja korkeimmillaan $ 0.207 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2556823269040955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004984983031285195.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MIH on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MINE COIN (MIH) -rahakkeen markkinatiedot

No.4881

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 413.20M
$ 413.20M$ 413.20M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

MINE COIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.32M. MIH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 413.20M.

MINE COIN (MIH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MINE COIN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0032-1.53%
60 päivää$ +0.0081+4.08%
90 päivää$ +0.1066+106.60%
MINE COIN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MIH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MINE COIN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0032 (-1.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MINE COIN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MIH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0081 (+4.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MINE COIN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1066 (+106.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MINE COIN (MIH)?

Tarkista MINE COIN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MINE COIN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MIH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MINE COIN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MINE COIN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MINE COIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MINE COIN (MIH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MINE COIN (MIH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MINE COIN-rahakkeelle.

Tarkista MINE COIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikka

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MINE COIN (MIH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MINE COIN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MINE COIN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MIH paikallisiin valuuttoihin

1 MINE COIN(MIH) - VND
5,436.679
1 MINE COIN(MIH) - AUD
A$0.32023
1 MINE COIN(MIH) - GBP
0.152884
1 MINE COIN(MIH) - EUR
0.177676
1 MINE COIN(MIH) - USD
$0.2066
1 MINE COIN(MIH) - MYR
RM0.871852
1 MINE COIN(MIH) - TRY
8.456138
1 MINE COIN(MIH) - JPY
¥30.5768
1 MINE COIN(MIH) - ARS
ARS$271.484796
1 MINE COIN(MIH) - RUB
16.647828
1 MINE COIN(MIH) - INR
18.032048
1 MINE COIN(MIH) - IDR
Rp3,386.884704
1 MINE COIN(MIH) - KRW
289.355696
1 MINE COIN(MIH) - PHP
11.813388
1 MINE COIN(MIH) - EGP
￡E.10.015968
1 MINE COIN(MIH) - BRL
R$1.130102
1 MINE COIN(MIH) - CAD
C$0.287174
1 MINE COIN(MIH) - BDT
25.126692
1 MINE COIN(MIH) - NGN
317.356194
1 MINE COIN(MIH) - COP
$833.06285
1 MINE COIN(MIH) - ZAR
R.3.660952
1 MINE COIN(MIH) - UAH
8.507788
1 MINE COIN(MIH) - VES
Bs28.3042
1 MINE COIN(MIH) - CLP
$200.402
1 MINE COIN(MIH) - PKR
Rs58.244672
1 MINE COIN(MIH) - KZT
111.014444
1 MINE COIN(MIH) - THB
฿6.747556
1 MINE COIN(MIH) - TWD
NT$6.303366
1 MINE COIN(MIH) - AED
د.إ0.758222
1 MINE COIN(MIH) - CHF
Fr0.16528
1 MINE COIN(MIH) - HKD
HK$1.613546
1 MINE COIN(MIH) - AMD
֏79.06582
1 MINE COIN(MIH) - MAD
.د.م1.861466
1 MINE COIN(MIH) - MXN
$3.875816
1 MINE COIN(MIH) - SAR
ريال0.77475
1 MINE COIN(MIH) - PLN
0.756156
1 MINE COIN(MIH) - RON
лв0.89871
1 MINE COIN(MIH) - SEK
kr1.987492
1 MINE COIN(MIH) - BGN
лв0.347088
1 MINE COIN(MIH) - HUF
Ft70.560098
1 MINE COIN(MIH) - CZK
4.375788
1 MINE COIN(MIH) - KWD
د.ك0.063013
1 MINE COIN(MIH) - ILS
0.704506
1 MINE COIN(MIH) - AOA
Kz189.367494
1 MINE COIN(MIH) - BHD
.د.ب0.0776816
1 MINE COIN(MIH) - BMD
$0.2066
1 MINE COIN(MIH) - DKK
kr1.328438
1 MINE COIN(MIH) - HNL
L5.431514
1 MINE COIN(MIH) - MUR
9.447818
1 MINE COIN(MIH) - NAD
$3.650622
1 MINE COIN(MIH) - NOK
kr2.101122
1 MINE COIN(MIH) - NZD
$0.353286
1 MINE COIN(MIH) - PAB
B/.0.2066
1 MINE COIN(MIH) - PGK
K0.855324
1 MINE COIN(MIH) - QAR
ر.ق0.752024
1 MINE COIN(MIH) - RSD
дин.20.860402

MINE COIN-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MINE COIN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MINE COIN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MINE COIN”

Paljonko MINE COIN (MIH) on arvoltaan tänään?
MIH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2066 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MIH-USD-parin nykyinen hinta?
MIH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2066. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MINE COIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MIH markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MIH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MIH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MIH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MIH saavutti ATH-hinnaksi 0.2556823269040955 USD.
Mikä oli MIH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MIH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004984983031285195 USD.
Mikä on MIH-rahakkeen treidausvolyymi?
MIH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.32M USD.
Nouseeko MIH tänä vuonna korkeammalle?
MIH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MIH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:19:13 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MIH-USD-laskin

Summa

MIH
MIH
USD
USD

1 MIH = 0.2066 USD

Treidaa MIH-rahaketta

MIHUSDT
$0.2066
$0.2066$0.2066
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu