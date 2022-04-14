MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikka

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MINE COIN (MIH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MINE COIN (MIH) -rahakkeen tiedot

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

Virallinen verkkosivusto:
https://mineholdings.io/
Valkoinen paperi:
https://mih.gitbook.io/mine-holdings
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x27fC525dc7393A3219bBE8c93b6226e448f52FdF

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MINE COIN (MIH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 413.60M
$ 413.60M$ 413.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3663
$ 0.3663$ 0.3663
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195
Nykyinen hinta:
$ 0.2068
$ 0.2068$ 0.2068

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MINE COIN (MIH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MIH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MIH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MIH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MIH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MIH-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään MINE COIN (MIH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MIH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

MINE COIN (MIH) -rahakkeen hintahistoria

MIH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MIH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MIH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MIH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.