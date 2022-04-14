MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MetYa (MET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MetYa (MET) -rahakkeen tiedot MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Virallinen verkkosivusto: https://metya.com/ Valkoinen paperi: https://metya.gitbook.io/metya Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Osta MET-rahaketta nyt!

MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MetYa (MET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 249.10M $ 249.10M $ 249.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Nykyinen hinta: $ 0.2491 $ 0.2491 $ 0.2491 Lue lisää MetYa (MET) -rahakkeen hinnasta

MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MET-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MetYa (MET) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MET-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MET-rahakkeita MEXCistä nyt!

MetYa (MET) -rahakkeen hintahistoria MET -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MET-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MET-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MET-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MET-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MET-rahakkeen hintaennuste nyt!

