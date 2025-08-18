Lisätietoja MET-rahakkeesta

MetYa-logo

MetYa – hinta (MET)

1MET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen MetYa (MET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:37 (UTC+8)

MetYa (MET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

MetYa (MET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2224. Viimeisen 24 tunnin aikana MET on vaihdellut alimmillaan $ 0.2212 ja korkeimmillaan $ 0.2302 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3026106966057054, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06088509988318206.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MET on muuttunut -0.63% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -1.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MetYa (MET) -rahakkeen markkinatiedot

MetYa-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.48K. MET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 222.40M.

MetYa (MET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MetYa-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000488+0.22%
30 päivää$ +0.0354+18.93%
60 päivää$ +0.1824+456.00%
90 päivää$ +0.1824+456.00%
MetYa-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000488 (+0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MetYa 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0354 (+18.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MetYa-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1824 (+456.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MetYa-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1824 (+456.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MetYa (MET)?

Tarkista MetYa-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MetYa-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MetYa-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MetYa-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MetYa-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MetYa (MET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MetYa (MET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MetYa-rahakkeelle.

Tarkista MetYa-rahakkeen hintaennuste nyt!

MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikka

MetYa (MET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MetYa (MET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MetYa:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa MetYa MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MET paikallisiin valuuttoihin

MetYa-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MetYa toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MetYa-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MetYa”

Paljonko MetYa (MET) on arvoltaan tänään?
MET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MET-USD-parin nykyinen hinta?
MET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2224. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MetYa-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MET markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli MET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MET saavutti ATH-hinnaksi 0.3026106966057054 USD.
Mikä oli MET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06088509988318206 USD.
Mikä on MET-rahakkeen treidausvolyymi?
MET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.48K USD.
Nouseeko MET tänä vuonna korkeammalle?
MET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:37 (UTC+8)

MetYa (MET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

