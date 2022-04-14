Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Merlin Chain (MERL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tiedot Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Virallinen verkkosivusto: https://merlinchain.io/ Valkoinen paperi: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Block Explorer: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Osta MERL-rahaketta nyt!

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Merlin Chain (MERL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 124.72M $ 124.72M $ 124.72M Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 277.91M $ 277.91M $ 277.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Nykyinen hinta: $ 0.13234 $ 0.13234 $ 0.13234 Lue lisää Merlin Chain (MERL) -rahakkeen hinnasta

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MERL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MERL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MERL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MERL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MERL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Merlin Chain (MERL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MERL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MERL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen hintahistoria MERL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MERL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MERL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MERL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MERL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MERL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!