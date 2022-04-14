Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Merlin Chain (MERL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tiedot

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Virallinen verkkosivusto:
https://merlinchain.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.merlinchain.io/merlin-docs
Block Explorer:
https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Merlin Chain (MERL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 124.72M
$ 124.72M
Kokonaistarjonta:
$ 2.10B
$ 2.10B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 942.40M
$ 942.40M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 277.91M
$ 277.91M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.249
$ 2.249
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.07122948634211385
$ 0.07122948634211385
Nykyinen hinta:
$ 0.13234
$ 0.13234

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MERL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MERL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MERL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MERL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MERL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Merlin Chain (MERL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MERL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen hintahistoria

MERL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MERL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MERL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MERL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.