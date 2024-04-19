MERL

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

SijoitusNo.271

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.81%

Kierrossa oleva tarjonta942,400,000

Enimmäistarjonta2,100,000,000

Kokonaistarjonta2,100,000,000

Kierrossa oleva määrä0.4487%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.54701444602571,2024-04-19

Alin hinta0.07122948634211385,2025-04-16

Julkinen lohkoketjuMERLIN

JohdantoMerlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

