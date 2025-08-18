Mikä on Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Merlin Chain (MERL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Merlin Chain (MERL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Merlin Chain-rahakkeelle.

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MERL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Merlin Chain (MERL) -ostamisen perusteet

MERL paikallisiin valuuttoihin

Merlin Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Merlin Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Merlin Chain” Paljonko Merlin Chain (MERL) on arvoltaan tänään? MERL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.11431 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MERL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.11431 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MERL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Merlin Chain-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MERL markkina-arvo on $ 107.73M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MERL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MERL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 942.40M USD . Mikä oli MERL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MERL saavutti ATH-hinnaksi 1.54701444602571 USD . Mikä oli MERL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MERL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07122948634211385 USD . Mikä on MERL-rahakkeen treidausvolyymi? MERL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.26M USD . Nouseeko MERL tänä vuonna korkeammalle? MERL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MERL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

