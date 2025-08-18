Lisätietoja MERL-rahakkeesta

Merlin Chain-logo

Merlin Chain – hinta (MERL)

1MERL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.11433
$0.11433$0.11433
-1.56%1D
USD
Reaaliaikainen Merlin Chain (MERL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:30 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.10934
$ 0.10934$ 0.10934
24 h:n matalin
$ 0.11888
$ 0.11888$ 0.11888
24 h:n korkein

$ 0.10934
$ 0.10934$ 0.10934

$ 0.11888
$ 0.11888$ 0.11888

$ 1.54701444602571
$ 1.54701444602571$ 1.54701444602571

$ 0.07122948634211385
$ 0.07122948634211385$ 0.07122948634211385

-2.29%

-1.55%

+3.84%

+3.84%

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.11431. Viimeisen 24 tunnin aikana MERL on vaihdellut alimmillaan $ 0.10934 ja korkeimmillaan $ 0.11888 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MERL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.54701444602571, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07122948634211385.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MERL on muuttunut -2.29% viimeisen tunnin aikana, -1.55% 24 tunnin aikana ja +3.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen markkinatiedot

No.363

$ 107.73M
$ 107.73M$ 107.73M

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 240.05M
$ 240.05M$ 240.05M

942.40M
942.40M 942.40M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

44.87%

MERLIN

Merlin Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 107.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.26M. MERL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 942.40M ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 240.05M.

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Merlin Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0018118-1.55%
30 päivää$ -0.01239-9.78%
60 päivää$ +0.04156+57.12%
90 päivää$ -0.02815-19.76%
Merlin Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MERL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0018118 (-1.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Merlin Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01239 (-9.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Merlin Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MERL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04156 (+57.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Merlin Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02815 (-19.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Merlin Chain (MERL)?

Tarkista Merlin Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Merlin Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MERL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Merlin Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Merlin Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Merlin Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Merlin Chain (MERL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Merlin Chain (MERL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Merlin Chain-rahakkeelle.

Tarkista Merlin Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikka

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MERL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Merlin Chain (MERL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Merlin Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Merlin Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MERL paikallisiin valuuttoihin

Merlin Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Merlin Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Merlin Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Merlin Chain”

Paljonko Merlin Chain (MERL) on arvoltaan tänään?
MERL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.11431 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MERL-USD-parin nykyinen hinta?
MERL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.11431. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Merlin Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MERL markkina-arvo on $ 107.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MERL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MERL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 942.40M USD.
Mikä oli MERL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MERL saavutti ATH-hinnaksi 1.54701444602571 USD.
Mikä oli MERL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MERL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07122948634211385 USD.
Mikä on MERL-rahakkeen treidausvolyymi?
MERL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.26M USD.
Nouseeko MERL tänä vuonna korkeammalle?
MERL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MERL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:17:30 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.11433
