Lisätietoja MEGALAND-rahakkeesta

MEGALAND-rahakkeen hintatiedot

MEGALAND-rahakkeen valkoinen paperi

MEGALAND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MEGALAND-rahakkeen tokenomiikka

MEGALAND-rahakkeen hintaennuste

MEGALAND-rahakkeen historia

MEGALAND-osto-opas

MEGALAND/fiat-valuuttamuunnin

MEGALAND-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Metagalaxy Land-logo

Metagalaxy Land – hinta (MEGALAND)

1MEGALAND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001174
$0.0001174$0.0001174
-1.59%1D
USD
Reaaliaikainen Metagalaxy Land (MEGALAND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:12 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000967
$ 0.0000967$ 0.0000967
24 h:n matalin
$ 0.0001198
$ 0.0001198$ 0.0001198
24 h:n korkein

$ 0.0000967
$ 0.0000967$ 0.0000967

$ 0.0001198
$ 0.0001198$ 0.0001198

$ 0.000624642105956316
$ 0.000624642105956316$ 0.000624642105956316

$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624$ 0.000000000161726624

-0.85%

-1.59%

+20.53%

+20.53%

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001174. Viimeisen 24 tunnin aikana MEGALAND on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000967 ja korkeimmillaan $ 0.0001198 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEGALAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000624642105956316, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000161726624.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEGALAND on muuttunut -0.85% viimeisen tunnin aikana, -1.59% 24 tunnin aikana ja +20.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen markkinatiedot

No.2797

$ 117.40K
$ 117.40K$ 117.40K

$ 99.60K
$ 99.60K$ 99.60K

$ 117.40K
$ 117.40K$ 117.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Metagalaxy Land-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 117.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.60K. MEGALAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 117.40K.

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Metagalaxy Land-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001897-1.59%
30 päivää$ +0.0000087+8.00%
60 päivää$ +0.0000057+5.10%
90 päivää$ +0.000079+205.72%
Metagalaxy Land-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEGALAND-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001897 (-1.59%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Metagalaxy Land 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000087 (+8.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Metagalaxy Land-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEGALAND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000057 (+5.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Metagalaxy Land-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000079 (+205.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Metagalaxy Land (MEGALAND)?

Tarkista Metagalaxy Land-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Metagalaxy Land-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEGALAND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Metagalaxy Land-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Metagalaxy Land-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Metagalaxy Land-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Metagalaxy Land (MEGALAND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Metagalaxy Land (MEGALAND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Metagalaxy Land-rahakkeelle.

Tarkista Metagalaxy Land-rahakkeen hintaennuste nyt!

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikka

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEGALAND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Metagalaxy Land (MEGALAND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Metagalaxy Land:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Metagalaxy Land MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEGALAND paikallisiin valuuttoihin

1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - VND
3.089381
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - AUD
A$0.00018197
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - GBP
0.000086876
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - EUR
0.000100964
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - USD
$0.0001174
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - MYR
RM0.000495428
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - TRY
0.004814574
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - JPY
¥0.0173752
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - ARS
ARS$0.154270644
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - RUB
0.009457744
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - INR
0.010247846
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - IDR
Rp1.924589856
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - KRW
0.16419564
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - PHP
0.006714106
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - EGP
￡E.0.005691552
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - BRL
R$0.000642178
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - CAD
C$0.000163186
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - BDT
0.014278188
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - NGN
0.180615204
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - COP
$0.47338615
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - ZAR
R.0.002076806
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - UAH
0.004834532
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - VES
Bs0.0160838
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - CLP
$0.113878
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - PKR
Rs0.033219504
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - KZT
0.063083716
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - THB
฿0.003829588
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - TWD
NT$0.003584222
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - AED
د.إ0.000430858
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - CHF
Fr0.00009392
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - HKD
HK$0.000916894
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - AMD
֏0.045014682
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - MAD
.د.م0.001057774
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - MXN
$0.00220125
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - SAR
ريال0.00044025
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - PLN
0.000429684
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - RON
лв0.00051069
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - SEK
kr0.001129388
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - BGN
лв0.000197232
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - HUF
Ft0.040081534
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - CZK
0.002484184
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - KWD
د.ك0.000035807
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - ILS
0.00039916
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - AOA
Kz0.107410434
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - BHD
.د.ب0.0000442598
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - BMD
$0.0001174
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - DKK
kr0.000754882
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - HNL
L0.003082924
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - MUR
0.005368702
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - NAD
$0.00207798
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - NOK
kr0.001195132
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - NZD
$0.000200754
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - PAB
B/.0.0001174
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - PGK
K0.000491906
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - QAR
ر.ق0.000427336
1 Metagalaxy Land(MEGALAND) - RSD
дин.0.011849182

Metagalaxy Land-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Metagalaxy Land toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Metagalaxy Land-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Metagalaxy Land”

Paljonko Metagalaxy Land (MEGALAND) on arvoltaan tänään?
MEGALAND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001174 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEGALAND-USD-parin nykyinen hinta?
MEGALAND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001174. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Metagalaxy Land-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEGALAND markkina-arvo on $ 117.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEGALAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEGALAND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MEGALAND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEGALAND saavutti ATH-hinnaksi 0.000624642105956316 USD.
Mikä oli MEGALAND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEGALAND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000000161726624 USD.
Mikä on MEGALAND-rahakkeen treidausvolyymi?
MEGALAND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.60K USD.
Nouseeko MEGALAND tänä vuonna korkeammalle?
MEGALAND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEGALAND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:29:12 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MEGALAND-USD-laskin

Summa

MEGALAND
MEGALAND
USD
USD

1 MEGALAND = 0.0001174 USD

Treidaa MEGALAND-rahaketta

MEGALANDUSDT
$0.0001174
$0.0001174$0.0001174
-1.59%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu